Hernieuwde invoer 'zwarte lijst' moet Noord-Hollandse horeca veiliger maken

Mensen die zich hebben misdragen kunnen nu ook hun eigen registratie bekijken en ze kunnen bezwaar maken bij een onafhankelijke klachtencommissie. Er zijn duidelijke gradaties aangebracht in hoe lang gasten kunnen worden geweigerd, gekoppeld aan de mate van misdraging. Een ontzegging duurt maximaal twee jaar, voorheen was dat vijf jaar.

Er bestond al jaren een meldsysteem, maar dat werd in 2018 stopgezet vanwege de nieuwe privacywet (AVG). "De toegang tot het oude systeem was te gemakkelijk", zegt Martijn Bevelander die drie horecazaken heeft in Haarlem. "Ook oud-werknemers konden bijvoorbeeld thuis nog altijd inloggen. Dat is nu allemaal aangepast. Er is een 'one time password' dat alleen wordt gegeven aan mensen die de lijst mogen inzien."

De zwarte lijst is in praktijk een lijst met namen van mensen die zich hebben misdragen in een café, bar of club en die een tijdje niet meer tot de horeca worden toegelaten van een uitgaansgebied. Vechten, wapengebruik of mishandeling zijn vaak redenen om op de lijst te komen. Het nieuwe meldsysteem kan worden gebruikt om gasten officieel de toegang te weigeren.

"We hadden geitenpaadjes in de afgelopen jaren."

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het systeem goedgekeurd en in zeven uitgaansgebieden in Nederland starten ze al met het systeem. De verwachting is dat snel meer zullen volgen.

"We hadden geitenpaadjes in de afgelopen jaren. We hielden elkaar onderling op de hoogte via appgroepen als mensen zich misdroegen", legt Rob Baltus uit. "Maar dit is veel beter. Het is officieel. Je hebt er ook contact over met de politie en de gemeente. Je kunt mensen nu ook met de registratie confronteren, ze er op aanspreken omdat het is vastgelegd. Dat werkt echt het beste. We zijn er heel blij mee."

Baltus verwacht dat het wel enkele maanden nodig heeft voordat alles is opgestart en goed werkt. "Er zijn in vijf jaar tijd natuurlijk nieuwe horeca-eigenaren bijgekomen en nieuw publiek. Er moet ook weer nieuwe kennis worden opgebouwd."

Haarlem is de eerste

De invoer van het nieuwe registratiesysteem moet worden aangevraagd bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het gaat ook in samenspraak met de gemeente. In Noord-Holland is Haarlem de eerste die er mee aan de slag gaat. Alle zaken die 's avonds na 0.00 uur nog open zijn doen mee. Het gaat om 37 locaties.

Martijn Bevelander: "Wij zijn blij dat het nu allemaal beter is geregeld. Er is duidelijke regelgeving en ook de structuur in de straffen is helder. Het uitgaansgebied was in Haarlem tot 2018 veiliger dan in de afgelopen jaren toen er geen centraal meldsysteem meer was. We hopen dat dit nu weer beter wordt."