Ongedocumenteerden kunnen in Amsterdam bij een speciale huisartsenpost terecht

In Osdorp is begin januari de allereerste huisartsenpraktijk voor ongedocumenteerden geopend. Hoewel iedereen in Nederland recht heeft op zorg, of je papieren hebt of niet, zien ze bij Dokters van de Wereld dat niet iedereen die zorg daadwerkelijk krijgt. "Huisartsen zijn al overbelast en ongedocumenteerden helpen kost vaak meer tijd."

Katja is ongedocumenteerd en is deze week voor een astmacontrole bij de huisartsenpost. "Het is een verademing vergeleken met mijn vorige huisarts", vertelt ze. "Ik vertel aan al mijn ongedocumenteerde vrienden dat ze hierheen moeten." Volgens Katja kreeg ze eerst niet de zorg die ze nodig had. "Ik kwam met veel pijn in mijn rug en kreeg paracetamol. Ik heb daar niet genoeg geld voor." Nu komt ze vanaf IJburg naar Osdorp voor de huisarts. "Hier krijg ik wél goede zorg."

Projectleider Maaike Hersevoort legt uit dat ze met hun organisatie normaal mensen zonder papieren helpen om aan een huisarts te komen. "Nu belden we soms acht praktijken en was er nergens plek", zegt ze. Maar dat is volgens haar niet zo verrassend. Huisartsen zitten namelijk al overvol en het systeem zorgt ervoor dat ongedocumenteerden meer werk zijn voor de artsen. "Je kunt de kosten bijvoorbeeld factureren bij de overheid, maar dat kost meer tijd dan bij andere patiënten." Ook is er soms een taalbarrière. "We geven ze hier niet alleen de juiste zorg, maar we geven ze ook het gevoel dat hun verhaal ertoe doet."

Verwaarloosd

De afgelopen weken hebben ongeveer vijftig patiënten hun weg kunnen vinden naar de praktijk in West. De organisatie verwacht dat het aantal het komende jaar groeit naar 1500 consulten per jaar. Gepensioneerd huisarts Mariëtte de Reeper is vrijwilliger bij Dokters van de Wereld. "Ik zie dat er een vertraging is geweest in de zorg", zegt ze. Ze legt uit dat patiënten bijvoorbeeld komen met klachten, die voortkomen van een onderliggend, groter probleem. Iemand die al langer een gebroken wervel heeft bijvoorbeeld en waarbij de bekken scheef staan. "Het is meer verwaarloosde problematiek."

"Het is eigenlijk triest dat een medische post als dit nodig is in Nederland", zegt Hersevoort. Ze hoopt dat de post dan ook tijdelijk is. "Ik hoop maximaal een jaar. Maar dat is helaas niet wat ik verwacht."