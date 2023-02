Oproep om straten naar Hoornse verzetsstrijders te vernoemen: "Ze verdienen deze eer"

Al 25 jaar heeft het comité meerdere malen opgeroepen verzetsstrijders te vernoemen. Maar verder dan zes straten kwam het nog niet. En daar moet verandering in komen vertelt de voorzitter. "Er zaten hier 3.000 onderduikers op een bevolking van 13.000. Er zijn tientallen namen bij ons bekend die een heldendaad hebben verricht."

32 namen aangedragen

Wat het comité betreft komt er een wijk vol straten met verzetshelden. "Dat verdienen ze." 2025 is gekozen als datum omdat het dan 80 jaar na de bevrijding is. Bij de gemeente is een lijst ingediend met daarop 32 namen.

"Gré Visser, nota bene ereburger van de stad, had zeker 23 onderduikers in huis. Truus Menger, lid van het verzet en bovendien staan er door heel West-Friesland beelden van haar. Ook hier richtte ze in Hoorn het Comité 40-45 op. Dat zijn enkele voorbeelden van bekende verzetsstrijders. Ze hebben geen straat, maar verdienen het wel", aldus Boom.

'Eer dat mijn grootouders worden genoemd'

Op de ingediende lijst staan ook de namen van het echtpaar Jan en Dina Molenaar. Ze hebben minstens dertien onderduikers verborgen. Onder wie de toen 5-jarige Gerry Mok. Dina slaagde erin hem uit het toen al afgesloten Joods Kwartier in Amsterdam te halen. Hij overleefde de oorlog, terwijl zijn ouders om het leven kwamen in concentratiekampen.

Dat het echtpaar, dat na verraad ook zelf moest onderduiken, postuum is aangedragen om te worden vernoemd als straatnaam kwam voor kleindochter Erika de Lange als een verrassing. "Ik had nooit verwacht dat zoiets zou gebeuren. Maar ik vind het een hele eer dat het comité daar mee bezig is."

Mocht de gemeente meegaan in de oproep van het Comité 40-45, dan ligt er nog wel een uitdaging: keuzes maken. Want uit de lijst van 32 uiteindelijk tien namen kiezen is niet makkelijk. "Als de gemeente ons vraagt te helpen daarbij dan doen we dat. Maar ik ben blij dat ik voorlopig die keuze niet hoef te maken."

Grote plannen

De oproep komt uit het opgewaardeerde beleidsplan 2022-2026. En met een deels nieuw bestuur zijn er veel vernieuwingen en ook veel plannen. Zo is de nieuwe website vol informatie over de Hoornse oorlogsjaren online gekomen.

"De stip op de horizon is 2025, 80 jaar bevrijding. Dat willen we groots herdenken. Dit jaar brengen we een plaquette aan van verzetsstrijders Trien en Bart de Haan op de Noorderstraat. En we organiseren een bevrijdingsmaaltijd in de Oosterkerk voor de vluchtelingen van nu. Syriërs, Oekraïners, ze verdienen onze aandacht. We proberen ze bij elkaar te brengen en te praten over leven in een oorlog."