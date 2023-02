Ingrijpende gevolgen na groepsaanranding op busstation van Hoorn

Slapeloosheid, problemen met concentratie en het herbeleven van de heftige gebeurtenis. Nog altijd ervaart Kyra de naweeën van een groepsaanranding die eind 2020 zou hebben plaatsgevonden bij het busstation van Hoorn, en waarvoor drie verdachten zich vandaag in de rechtbank van Alkmaar moesten verantwoorden.

Rechtbank Alkmaar - NH NIeuws / Aline Bleeker

Op 23 november 2020 ging het mis. Terwijl Kyra op haar bus wachtte, sloot een groepje van vijf jongens haar in. Er zou over haar heen zijn gehangen, er werd gevraagd of ze een vriendje had en er werd met geld gewapperd. Bovendien zou ze door drie van hen zijn betast op haar arm en bovenbeen, terwijl het slachtoffer duidelijk aangaf dit niet te willen. Dit alles gebeurde terwijl de jongens met elkaar lachten en grapjes maakten. Verschillende getuigen hebben dit gezien. In totaal moesten donderdag vier verdachten voorkomen op verdenking van groepsaanranding: de 21-jarige Kiflom M. uit Hoorn, de 20-jarige Deleshom T. (Hoorn) en de 25-jarige Hashe T., die in Leidschendam woont. Een vierde verdachte was op het moment nog minderjarig. Zijn zaak werd achter gesloten deuren behandeld. De drie hoorden een maand voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen en daarnaast een taakstraf: voor Kiflom M. en Deleshom T. 80 uur, voor Hashe T. 60 uur. Levensgeluk De advocate van het slachtoffer eiste daarnaast 5.000 euro schadevergoeding. "Dit heeft nog altijd invloed op haar levensgeluk." Ze was niet aanwezig in de rechtszaal. "Dat vindt ze te heftig. Ze vindt het zelfs moeilijk om met mij contact te hebben, omdat ik een herinnering ben aan die gebeurtenis." De toen minderjarige verdachte heeft bekend Kyra te hebben aangeraakt. Hij vond haar 'een mooi meisje' en wilde haar versieren. Ook Deleshom T. erkende het slachtoffer een tikje te hebben gegeven. "Maar dat was om haar te kalmeren." Een taalbarrière - de verdachten zijn geboren in Eritrea - maakte communiceren ingewikkeld.

"Ze werd ingesloten en kon geen kant op. Zij is heel, heel angstig geweest" Officier van Justitie in zaak groepsaanranding

De officier van justitie was duidelijk in haar oordeel: "Wat hier is gebeurd, is een angst voor velen als je op pad bent. Het heeft onuitwisbare sporen achtergelaten en heeft bij het slachtoffer haar gevoel van veiligheid veranderd. Ze werd ingesloten en kon geen kant op. Zij is heel, heel angstig geweest." Daarnaast werd het drietal verweten zich niet de distantiëren van het gedrag van de rest van de groep. "Er was sprake van nauwe samenwerking en dan maakt het niet veel uit wie haar precies heeft aangeraakt en wie niet." Mislukte versierpoging De advocaten van de verdachten waren het hier niet mee eens. "Hier kan geen sprake zijn van gelijke monniken, gelijke kappen. Mijn cliënt heeft haar niet aangeraakt, maar stond verderop", pleitte de één. "Het was een mislukte versierpoging. Er waren geen seksuele intenties, maar mede door de taalbarrière is het heel vervelend afgelopen." De advocaten vroegen om vrijspraak, of een lagere straf. Ook omdat een gevangenisstraf of taakstraf de aanvraag tot het Nederlanderschap voor de verdachten kan bemoeilijken. Op 16 februari doet de rechter uitspraak.

Lees ook Jonge vrouw door vijftal aangerand bij busstation Hoorn