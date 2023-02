Jongerenzeilvereniging NJV De Haven hoopt op 'de laatste helpende handjes'

Tijmen Verburgh (26) is bestuurslid van de vereniging en verzot op zeilen. "Ik ben al sinds mijn elfde lid. Mijn liefde voor het water gaat diep. Het is echt een hele leuke club. Zelf zit ik in het bestuur en ben ik instructeur van de oudste groep: de Senioren." Dat 'senior' valt trouwens wel mee: die zeilers zijn tussen de veertien en achttien jaar oud.

NJV De Haven is een vrijwilligersorganisatie die bedoeld is voor jongeren tussen 7 en 18 jaar oud. Als het even kan, gaan ze op zaterdag het water op. Je leert er niet alleen zeilen, maar ook hoe je een boot moet onderhouden.

De kademuur en de steigers van de vereniging zijn in slechte staat. Het hout van de kademuur is verrot en de steigers moeten ook hoognodig worden aangepakt. In totaal is er ongeveer 200.000 euro nodig. "Het begon echt een beetje in te storten", zegt Verburgh. "Het geld voor het eerste deel van de renovatie hadden we al binnen. Het werk aan de binnenhaven is inmiddels begonnen. Het zou een hoop tijd en geld schelen als we het tweede deel ook meteen kunnen uitvoeren. Dat is de buitenste beschoeiing."

