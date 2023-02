Van een krot in IJmuiden, naar Haarlem en nu beland in Amsterdam: Hessel vindt maar geen veilig thuis

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart onderzoekt het jongerenprogramma What’s Next wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Amsterdam en de rest van de provincie. Hoe is het om in deze tijd als jongere op zoek te zijn naar een woning? En wat is de rol van de provinciale politiek hierin? What’s Next praat hierover met statenleden en de thuisloze Hessel.