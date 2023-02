Hoorn krijgt als zesde stad in Nederland een stadswandeling over het slavernijverleden

In Amsterdam en Haarlem bestaat het al, en ook in Hoorn kunnen mensen tegenwoordig meer te weten te komen over het slavernijverleden. Alette Dirkse, stadsgids bij Local Guide Hoorn, heeft sinds kort een stadswandeling vormgegeven. "Het menselijke verhaal wil ik naar voren brengen."

De afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor het slavernijverleden. In december bood premier Rutte nog zijn excuses aan in een toespraak. En onlangs brengen de gemeenten Hoorn en Alkmaar naar buiten dat ze de rol van het gemeentebestuur in de tijd van de slavernij gaan onderzoeken.

Nieuwe feiten

Nu is er dus ook een wandeling, die voert langs het historische centrum van Hoorn, waar het standbeeld van J.P. Coen te zien is. De eeuwenoude stad was in de 17de eeuw een belangrijke VOC-handelspunt.

Alette Dirkse, van Local Guide Hoorn, organiseert deze wandeling. Ze kent de historie als haar broekzak. Toch kwam de stadsgids tijdens het voorbereiden nieuwe feiten tegen waarover ze zich verbaasde. "Bijvoorbeeld over hoe de handel in elkaar zat en dat de Indische stad Batavia aan het eind van de 17de eeuw voor de helft bestond uit tot slaaf gemaakten", zegt ze op NH Radio. "Dit wist ik nog niet."

Barbarijse slavenhandel

Niet alleen de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) komt tijdens de wandeling ter sprake, ook de Barbarijse slavenhandel komt aan bod. Voor velen nog een onbekend stukje geschiedenis. "Die zaten met name in het Middellandse Zeegebied en die hebben ook inwoners uit Hoorn tot slaaf gemaakt."

Ook de Verenigde West-Indische Compagnie (WIC) maakt zijn intrede. De zetel van het Noorderkwartier van de handelsvereniging is namelijk in Hoorn gevestigd. "Die vormen van slavernij komen dus in de wandeling voor. Het menselijke verhaal achter dit verleden, dat probeer ik naar voren te brengen."