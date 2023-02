Broers voorkomen dat oma wordt bestolen in Haarlemmerliede

Roy (28) en Dylan (23) Wempe uit Haarlemmerliede hebben gisteravond hun oma én de politie een flinke dienst bewezen door aan de Liedeweg twee woninginbrekers op te jagen. De verdachten zouden kort daarvoor hebben geprobeerd in te breken in de woning van hun oma, die ook hun buurvrouw is.

"We zaten in de slaapkamer toen we een klap hoorden", vertelt Roy telefonisch aan NH Nieuws. Hij kijkt door het raam en ziet twee donker geklede mannen bij de woning van zijn oma. "Eén wat gezette en één dunne man", vertelt hij. "In een reflex deed ik het raam open, en riep 'hé!'."

Inmiddels heeft Roys moeder dan het alarmnummer al gebeld om de politie in te seinen. "Toen heeft ze mij de telefoon gegeven zodat ik het signalement kon doorgeven." Terwijl de politie onderweg is, gaat Roy met de centralist aan de lijn op zoek naar de inbrekers. "Dat vond de meldkamer ook een goed idee."

"Ik heb aan automobilisten gevraagd of ze een gezette en een dunne man hadden gezien, en een vrouw vertelde dat ze een man gehurkt in een tuin had zien zitten." Roy neemt de tip serieus en loopt naar de aangewezen plek.

In de sloot

"Daar was de politie al en had één van de twee al opgepakt." De tweede verdachte was op dat moment niet in beeld, maar is kort daarna ook aangehouden, vertelt Roy. "Hij zat in een sloot." De politie schrijft dat bij de zoektocht naar de verdachten ook honden zijn ingezet. De verdachten - twee 23-jarige mannen uit Haarlem - zitten vast en worden verhoord.

De familie Wempe is blij dat Roy en Dylan de inbrekers hebben gestoord, en ze daarom geen buit hebben gemaakt. Toch zijn de mannen wel binnen geweest, vertelt vader Marcel. "In de garage, maar omdat ze daar de woning niet in konden, hebben ze een raam geforceerd."

'Mooie samenwerking'

"De politie heeft ons bedankt", vertelt Roy, die het een 'mooie samenwerking' tussen burgers en agenten noemt." Bovendien hebben de broers kunnen voorkomen dat hun oma - die gisteravond dus niet thuis was - is beroofd van haar bezittingen. "Het gaat goed met haar", besluit hij.