Oude moestuin Castricum wordt natuur: paradijsje voor insecten en loslopende honden

Castricum krijgt er een stukje natuur bij: een verrommelde moestuin langs de duinrand aan de Beverwijkerstraatweg wordt omgevormd tot natuurgebiedje. Op de hectare grond krijgen insecten en amfibieën de ruimte, en ook honden kunnen er ravotten. Maar nu is het eerst een 'speelterrein' voor grote machines.

Er wordt gezaagd, gegraven en opgeruimd op het driehoekje grond wat tussen het wandelpad Onderlangs en de Beverwijkerstraatweg ligt, naast de voetbalvelden van Vitesse '22. "We halen nu oude bebouwing weg en graven invasieve exoten, zoals japans schaafstro en bamboe, uit", vertelt Martijn van Schaik van PWN, de beheerder van het Noordhollands Duinreservaat waar het gebiedje bij hoort.

"Ook wordt de poel die er is opgeschoond". Daarna kan het inrichten beginnen. Er komt een akker met bloemen, een onverhard wandelpad en met enkele bankjes. De poel wordt vergroot en biedt straks ruimte voor bijvoorbeeld de rugstreeppad en libellen. En honden. "Het was altijd al een losloopgebied voor honden, en dat blijft het", bevestigt Van Schaik.

Tankmuur

Tussen de voetbalvelden en het natuurgebied ligt ook een oude tankmuur uit de Tweede Wereldoorlog. "Die wordt vrijgemaakt van alle begroeiing en bomen die er tegenaan drukken, zodat dit erfgoed beter zichtbaar wordt. Ook verdwijnen er bomen langs het wandelpad, daar loopt een drinkwatertransportleiding, zo wordt schade daaraan door wortels voorkomen."

Het driehoekje is al onderdeel van het Natura 2000-gebied en het Natuur Netwerk Nederland. Over ongeveer een maand verwacht PWN dat de opknapbeurt klaar is.