Purmerend gaat nog meer Oekraïners onderdak geven in oud schoolgebouw

In de oude noodlokalen worden kamers gemaakt en gemeenschappelijke ruimten ingericht. Ook komen er douches, een wasruimte en andere nodige basisfaciliteiten. Purmerend verwacht dat door de aanhoudende oorlog, er meer mensen op de vlucht slaan en ook in Purmerend om hulp zullen vragen. De opvanglocatie is waarschijnlijk begin april klaar. In Purmerend worden op dit moment 470 Oekraïners opgevangen. De vluchtelingen wonen op diverse locaties in de stad en bij verschillende gastgezinnen. De verwachting is dat de opvanglocatie tot volgend jaar zal blijven bestaan.