De Peiling: er moet een verbod komen op mobieltjes in de klas

Een landelijk verbod op mobiele telefoons in de klas lijkt een stap dichterbij. Minister Wiersma gaat onderzoeken of dit een goed plan is. Scholen worstelen met de mobieltjes. Enerzijds hebben leerlingen ze nodig in de klas, anderzijds worden ze ook vaak gebruikt om te Whatsappen, Snapchatten of te TikTokken. En daar lijdt het schoolwerk onder.

De minister voor Primair en Voortgezet onderwijs Dennis Wiersma erkent dat mobiele telefoons in de klas de les kunnen verstoren. Het is volgens hem een veel gehoord geluid vanuit scholen dat ze worstelen met de 'mobieltjesdiscussie'. Tot nu toe is er nog geen landelijk beleid wat betreft het gebruik van mobiele telefoons in de klas. Met als gevolg dat scholen zelf bepalen welke regels zij hanteren. Dit heeft de minister aan het denken gezet: moet de overheid hierbij wellicht een actievere rol gaan spelen?

Telefoontas

Veel scholen werken tegenwoordig met een telefoontas. Deze tas bevat 30 vakjes waar telefoons in opgeborgen kunnen worden. Leerlingen stoppen daar aan het begin van de les hun mobiel in en worden tijdens de les niet meer afgeleid. Toch werkt dit in de praktijk niet zo goed als het lijkt. Zelfs de aanwezigheid van de mobiele telefoon in het klaslokaal, vermindert het leervermogen van de leerlingen.

Besluit

Een landelijk mobieltjesverbod in de klas lijkt door het onderzoek een stap dichterbij, maar zover is het nog niet. De minister gaat de komende tijd eerst in gesprek met betrokkenen (leraren, leerlingen en onderwijsbonden) en neemt dan een besluit. Dat moet voor de zomer klaar zijn. Wat vind jij? Moet de mobiele telefoon helemaal verdwijnen uit de klaslokalen?