Omring zet volledig duurzaam zorgcentrum neer voor Texelaars: 53 mooie appartementen

Door de groei in de zorg moet ook Omring op Texel fors investeren. De organisatie is al jaren bezig om zorgwoningen voor senioren te realiseren. Omring wil volgend jaar starten met de bouw van een nieuw zorgcentrum voor beschermd wonen ter vervanging van het huidige verpleeghuis Hollewal in Den Burg. In het gebouw komen 53 luxe appartementen voor Texelaars die afhankelijk zijn van intensieve zorg.

Adriaan Kranenburg en Katrijn van der Vlerk tonen voor het oude verpleeghuis de tekeningen van het nieuwe zorgcentrum. - NH Nieuws

Omring gaat een volledig duurzaam verpleeghuis bouwen. Het nieuwe verpleeghuis wil een voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Vitaliteit van medewerkers wordt een speerpunt. "Duurzaamheid hoort bij de zorg die wij willen bieden." Het is een prachtig plan waar jaren van voorbereiding aan voorafgaat. In het land en zo ook op Texel is er een toenemende vergrijzing. Dat betekent dat er moet worden ingespeeld op de zorg die er nodig is. Omring doet dat door een totaal nieuw complex op de locatie van de voormalige Vrije School Maris Stella en de gymzaal aan de Gasthuisstraat in Den Burg te bouwen. Daarmee wordt ingespeeld op de toenemende vraag voor ouderenzorg. Wachtlijsten Soms komt het voor dat hulpbehoevende ouderen tijdelijk geen plaats kunnen krijgen in het verpleeghuis. Senioren die plotseling om wat voor reden dan ook zorg nodig hebben, moeten naar de vaste wal. Vanwege reistijden van partners willen ze graag op het eiland verzorgd worden. "Het verpleeghuis werkt met wachtlijsten. Je kunt dan niet altijd meteen terecht", zegt regiomanager van Omring Katrijn van der Vlerk. "Soms moet je langer wachten dan je zou willen. Dat is ook een landelijk probleem, niet specifiek voor Texel. Alles is er wel op gericht om mensen zo snel mogelijk terug naar het eiland te krijgen."

"Zeventig procent van de Texelaars met dementie woont nog thuis" Katrijn van der Vlerk, regiomanager Omring

Wat voor mensen komen in een verpleeghuis? "Dan is er flink wat aan de hand", legt Katrijn uit. "Dat zijn mensen die niet meer in staat zijn om de regie over de dag te hebben. Ze hebben cognitieve problemen, bijvoorbeeld dementie. Maar ook wel mensen met een ernstige somatische aandoening, zoals een hersenbloeding of verlamming. Mensen die behoefte hebben aan 24-uurszorg in hun directe nabijheid. En dus bij hun dagelijkse dingen hulp nodig hebben. Het is relatief een kleine groep, zeventig procent van de mensen met dementie woont nog thuis. Dat kan heel lang met bijvoorbeeld mantelzorg of zorg door partners. Het gemeenschapszin op Texel is erg groot." Het is niet de eerste uitbreiding in de zorgsector. Ook de kamers in de locatie Gollards in Den Burg zijn onlangs vernieuwd en aangepast voor de zorg. En dan is er ook nog het complex Schuttehof aan de Verzetstraat dat twee jaar geleden is gebouwd aan de rand van Den Burg waar 32 senioren die afhankelijk zijn van de zorg kunnen wonen. "In principe zijn alle locaties verpleeghuizen geworden", zegt regiomanager Katrijn van der Vlerk. "Veel mensen weten dat niet. De mensen die hier wonen hebben allemaal vergelijkbare indicatie, zoals we dat in vakjargon noemen."

"Binnen twee weken staat de buitenkant van het gebouw overeind" Adriaan Kranenburg, manager Omring

Het nieuwe complex zit nu nog in de laatste ontwerpfase waarbij de puntjes op de i worden gezet. Als alles meezit, worden eind van het jaar het oude schoolgebouw en de gymzaal gesloopt. De start van de nieuwbouw is volgend jaar. "De eerste steen wordt niet gelegd, want we gaan niet klassiek bouwen. De houten modules worden kant en klaar in een fabriek gemaakt. De modules worden dan vervoerd naar Texel. En hier worden ze gestapeld. In korte tijd staat de buitenkant van het gebouw overeind. Het krijgt een warme uitstraling", zegt manager Omring Adriaan Kranenburg.

Het nieuwe zorgcentrum van Omring dat op de locatie van de voormalige school Maristella en de gymzaal gebouwd gaat worden. - NH Nieuws

Positieve gezondheid is in de zorg het sleutelwoord. Dat betekent meer leefbare ruimte voor de bewoners. En ook veel groen, zowel binnen als buiten. "Onze doelstelling is niet alleen om meer plaatsen te realiseren. Maar we willen ook manieren zoeken om de buitenwereld binnen te halen en andersom", zegt Adriaan. Zo komt in het nieuwe complex veel binnen en buitenruimte waar bewoners met bezoekers kunnen verblijven. Tevens worden de appartementen vergroot en kunnen bewoners beschikken over een eigen kitchenette en sanitair. Dat is al een groot verschil met het huidige verpleeghuis dat onlangs haar 45-jarige jubileum heeft gevierd. "Een verpleeghuis is voor veel mensen best eng. Daar moet je niet zijn. Dat snappen we ook wel. Maar we willen dat met het nieuwe gebouw graag veranderen en de drempel verlagen." De zorgvraag neemt toe en wordt ook complexer. "We zitten in een groeiscenario. Op basis van ervaringscijfers en demografische gegevens is een prognose gemaakt van hoeveel plekken we straks nodig hebben. We verwachten binnen een aantal jaar te kunnen voldoen aan de vraag", zegt Katrijn.

"Ze zouden best wel naar een gelijkvloers appartement willen verhuizen. Maar die woningen zijn er niet" Katrijn van der Vlerk, regiomanager Omring

Toch blijft het ook voor Omring een schatting hoeveel ouderen in de toekomst afhankelijk zijn van intensieve zorg. "Het is ook deels koffiedik kijken", zegt Katrijn. De politiek zet in om ouderen zo lang mogelijk ook thuis te laten wonen. Daar zijn ook de financiën op ingericht. "Maar zeker op Texel hoor je vaak geluiden dat ouderen in een te groot huis wonen. Ze zouden best wel naar een gelijkvloers appartement willen verhuizen. Maar die woningen zijn er niet. Wat gaat de vraag vanuit de Texelse bevolking meer brengen?" Onvoldoende mensen Daarnaast zijn er zorgen om voldoende personeel te krijgen. "We kunnen het met alleen professionals niet meer aan", zegt Adriaan. "Door de combinatie van vergrijzing en de ontgroening hebben we onvoldoende mensen om zorg te verlenen. Het is geen doemscenario dat het niet meer lukt. Maar we moeten het anders organiseren. Wij stellen ook steeds meer de vraag wat de mensen zelf met hun netwerk kunnen doen. Wij zijn het als zorgverleners nog niet zo gewend om aan mensen te vragen of ze nog iets zelf voor hun partners of familie kunnen betekenen."

"Maar iets wat wel geschikt is om zorg te ontvangen en waar je bij elkaar woont, voorziet wel in een behoefte" Katrijn van der Vlerk, regiomanager Omring

Het oude verspleeghuis op de Hollewal wordt gesloopt. Op deze locatie komen waarschijnlijk woningen voor senioren. - NH Nieuws