De hoogste toppen van het Gooi halen de boomgrens niet

Als we voor de Tafelberg staan ziet ie er anders uit dan ik hem uit mijn jeugd herinner. "Klopt", zegt Gerrit "We hebben de trap verplaatst van de boskant naar de heidekant. Alle bomen en struiken die er door de jaren heen op waren gekomen, hebben we weggehaald zodat je vanaf de top weer vrij uitzicht hebt." De top bevindt zich op een 'duizelingwekkende hoogte' van 39,2 meter. Dat staat tenminste te lezen op de steen die is aangebracht. We hebben het even gecontroleerd en er is een nog hogere berg in Noord-Holland. Welke dat is zie je hieronder in de uitzending van Natuurlijk Noord-Holland.

De tekst gaat door na de video.