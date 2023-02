Lezen saai? Deze Amsterdamse docent helpt leerlingen op weg met speciale Instagram-pagina

We zitten alweer in februari en dat betekent dat er veel middelbare scholieren boeken moeten gaan lezen voor hun eindlijst. Dit 'lezen voor de lijst' systeem selecteert literatuur en koppelt deze aan iemands leesniveau. Dat kan anders dacht de Amsterdamse docent Nederlands, Marjolijn van de Gender. Ze startte een speciale Instagram-pagina over boeken die gelezen mogen worden voor de eindlijst en die ook nog eens leuk zijn!

Instagram nederlandstalige_boeken

Marjolijn is docent Nederlands op het Berlage Lyceum in Amsterdam. Al een tijdje liep ze tegen een probleem aan, zo vertelt ze vanochtend aan NH Radio. Veel scholen werken met een 'lezen voor de lijst', een systeem waarbij een website Nederlandse literatuur aan niveaus koppelt. Met als gevolg dat sommige leerlingen bepaalde boeken niet mogen lezen omdat ze te makkelijk zouden zijn. Zo ook het Berlage Lyceum in Amsterdam. Instagram Marjolijn wilde dat systeem op haar school graag afschaffen: "Alleen bedacht ik mij toen, kinderen moeten wel een plek hebben waar ze hun boeken kunnen vinden." En zo werd het idee van 'nederlandstalige_boeken' geboren. Een Instagram-account voor leerlingen zonder leesniveaus. De enige voorwaarde aan de boeken is dat ze van oorsprong Nederlandstalig zijn. Het concept werkt goed. Leerlingen brengen namelijk hun eigen boeken in. Marjolijn vertelt dat al haar leerlingen graag met haar meedenken: "Zo kwamen sommige spontaan met het idee om door middel van stickers met QR-codes de Instagram meer bekendheid te geven."

Marjolijn van de Gender

Groot succes Al anderhalf jaar blijkt de pagina een succes. "Ik heb leerlingen die, zonder het zelf door te hebben, boeken lezen van niveau vijf. Mijn ervaring is helemaal niet dat ze altijd de makkelijkste of dunste boeken kiezen." De docent Nederlands maakt zich dan ook niet druk of de leerlingen wel boeken van hun niveau kiezen. Leerlingen kiezen volgens haar via de Instagram een boek uit op interesse en een thema, in plaats geforceerd op basis van een niveau. Het succes van de Instagram richt zich niet alleen tot de leerlingen, zo blijkt. Hoewel het de voornaamste doelgroep is, bezoeken veel meer mensen de pagina voor de nodige boeken inspiratie. Marjolijn: "Iedereen is welkom." Luister het hele radio-interview hieronder terug.