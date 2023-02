Zware touringcars mogen vanaf 2024 het centrum van Amsterdam niet meer in

Alleen bussen met een ontheffing mogen zich straks nog in de binnenstad begeven. Rond de Centrumring S100 wordt door de gemeente gekeken naar extra op- en afstapplekken en worden bestaande plekken verbeterd. Ook wordt er gekeken naar parkeerplekken bij stations, zodat de bezoekers met het openbaar vervoer verder het centrum in kunnen reizen.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor de route Weesperstraat-Valkenburgerstraat-Kattenburgerstraat, omdat langs die route zich een groot aantal culturele organisaties, zoals Nemo, het Joods Historisch Museum en de Hermitage bevinden.

Ontheffing

Daarnaast kunnen grote touringcars die basisschoolleerlingen, ouderen, mensen met een beperking of artiesten naar bepaalde educatieve of culturele locaties rijden, een ontheffing aanvragen zodat ze toch binnen de Centrumring kunnen komen.

"Er komen jaarlijks veel bezoekers naar Amsterdam met een touringcar. Dat zijn niet alleen toeristen, maar ook kinderen op schoolreisje naar Artis of ouderen die naar een museum gaan en daar willen we graag ruimte voor bieden. Maar met 300 tot 450 touringcars per dag er is teveel overlast voor de bewoners in het centrum, waar juist heel weinig plek is voor deze grote wagens. Daar gaan we vanaf volgend jaar een eind aan maken", aldus wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer).

Uitgesteld

Het was oorspronkelijk de bedoeling om zware touringbussen al vanaf 1 januari 2023 uit de binnenstad te weren, maar dat werd afgelopen zomer door 'verschillende factoren' uitgesteld. Zo was de reisbranche al bezig met het volgende hoogseizoen en moesten er nog parkeerlocaties voor de bussen komen buiten de ring.