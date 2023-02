Palingpunk van Volendamse band Lorem Ipsum en meer prettige uittips

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH Nieuws met drie uitgaanstips voor de komende week: optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Vanavond presenteert de Volendamse band Lorem Ipsum hun EP in Cinetol in Amsterdam, een grote boekenbeurs op de unieke locatie de Koepel in Haarlem en Gluren bij de Buren ook in onze provinciehoofdstad.

Uitgaanstip 1: Volendamse band Lorem Ipsum in Amsterdam

The Cats, BZN, Jan Smit en Nick en Simon kennen we allemaal. Allemaal zijn het oude en nieuwe vertegenwoordigers van de Volendamse palingpop. Maar nu is er de punkpop van het jonge viertal Lorem Ipsum. De drie gedreven muzikanten Peter, William, Tim én zangeres Michelle Tuijp, die een dijk van een stem heeft. De muziek zou je kunnen omschrijven als punky popmuziek, maar wel steeds met goede melodieën. En dat laatste is dan weer typisch Volendams. Mogen we het palingpunk noemen? "Dat is top. Hadden we zelf nog niet bedacht", lachen de bandleden.

Lorem Ipsum maakt nummers die ook nog eens ergens over gaan. Ordinary gaat erover dat het in Volendam heel moeilijk is om alternatief te zijn als jongere. "De monocultuur van het dorp dwingt je ertoe om gewoon, ordinary, te doen, anders val je buiten de boot", zegt Michelle. En het nummer Sanguli, van de nieuwe EP Bitter Garnish, over de jaarlijkse reis van half Volendam naar camping Sanguli in het Spaanse Salou. "Er wordt het hele jaar voor gespaard en dan gaan ze met z'n allen naar die camping en is het daar klein Volendam. Ik ben vroeger ook vaak mee geweest", vertelt gitarist Peter Steur.

Hoewel ze kritische nummers schrijven over de Volendamse cultuur, zetten ze zich niet af tegen Volendam. "Vorig jaar was er een wedstrijd op 3FM waarbij de prijs was dat je mocht spelen voor deze zender. Toen heeft half Volendam op ons gestemd en wonnen wij de prijs." Zien we de band ooit ook in Volendamse klederdracht op een platenhoes verschijnen? "Ik denk niet dat we zo ver gaan, maar zeg nooit nooit", lacht Peter.

Lorem Ipsum presenteert vanavond, 2 februari 2023, de nieuwe EP Bitter Garnish in Cinetol in Amsterdam. Op 9 februari staat de band in de Pilaren in Alkmaar en op 11 maart speelt de band een thuiswedstrijd in Cultuurhuis PX in Volendam.