Botsing op N246 bij Assendelft, een rijbaan afgezet

Op de N246 bij Assendelft zijn vanavond twee auto's op elkaar gebotst. Een rijbaan is daarom tijdelijk afgezet.

De melding van het ongeluk kwam rond 18.30 uur binnen bij de politie. Een woordvoerder vertelt tegen NH Nieuws dat de Verkeersongevallenanalyse momenteel bezig is om te achterhalen wat er precies is gebeurd, en dat daarom een rijbaan is afgezet.

Een van de bestuurders is volgens de woordvoerder gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis.