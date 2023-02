Werken boven winkel, minder auto's en geen bestelbusjes is voor vier jaar Haarlemse koers

Met flink wat handtekeningen van onder andere de horeca, ondernemers en buurtbewoners staan de neuzen voor de komende vijf jaar weer dezelfde kant op in de binnenstad van Haarlem. In een vanochtend ondertekend convenant staan afspraken over meer groen, minder fietsen en hoe om te gaan met leegstand.

Dick Hulsebosch - Michael van der Putten/NH Media

Onder leiding van Dick Hulsebosch kwamen de afgelopen maanden partijen als horeca Haarlem, ondernemers, culturele instellingen en de wijkraad samen om tot nieuwe afspraken te komen. Alle gemaakte afspraken zijn nu gebundeld en werden vanochtend feestelijk ondertekend in een Haarlems etablissement, met mooi uitzicht over de stad. Waar willen we naartoe? Juist over die stad is het allemaal te doen. Haarlem wordt drukker, zowel met mensen als fietsen, maar Haarlem wil ook een leuke plek zijn voor dagjesmensen en voldoende uitgaansmogelijkheden bieden. Kortom, hoe houd je zo'n stad levend? "Het is heel goed om met elkaar een toekomstvisie te hebben", vertelt Hulsebosch. "Waar willen we naartoe en hoe gaan we dat oppakken? Het is goed om dat gezamenlijk op papier te zetten." Het is niet de eerste keer dat er dergelijke afspraken worden gemaakt. Sinds 2003 is het de vijfde keer dat belanghebbenden samen tot een overeenstemming komen. Tekst gaat door onder de foto.

Onder andere Hildo Makkes van der Deijl, wethouder Robbert Berkhout en René Kint onderteken het convenant - Michael van der Putten/NH Media

In de nieuwe overeenkomst staat dat er meer groen moet komen en worden auto's verder teruggedrongen. De benenwagen en fiets worden primaire vervoersmiddelen en er wordt bekeken of de milieuzone kan worden uitgebreid naar een nul-emissiezone. Dat betekent geen vervuilende bestelbussen en vrachtwagens meer in die zones in het centrum van de stad. Verlichting Smedestraat Namens Koninklijke Horeca Haarlem was Martijn Bevelander aanwezig. "Door de afspraken weten we allemaal welke richting we op willen. Voor de horeca is het prettig om te kunnen overleggen met de gemeente of met de culturele instellingen", aldus Bevelander. Voor de horeca zijn er afspraken gemaakt over de veiligheid, maar ook moet er iets gebeuren met de Smedestraat, de uitgaansstraat van Haarlem. "Er moet daar meer groen komen, maar ook is de verlichting er heel slecht", zegt de horeca-ondernemer. "We zijn een mooie stad en dat willen we graag behouden."

"Het zijn afspraken en geen bevelen" Dick Hulsebosch, opsteller convenant

Er zijn plannen om de terrassen na corona weer te verruimen en er wordt gekeken naar ruimere openingstijden voor uitgaansgelegenheden. Iets waarover je eerder al kon lezen op NH Nieuws. Toch zitten volgens Bevelander de afspraken niet in beton gegoten. Dat bevestigt ook Dick Hulsebosch. "Dat is eigen aan een convenant, het zijn afspraken en geen bevelen. Dat willen we ook niet. We willen juist op basis van de gemeenschappelijkheid de dingen voor elkaar krijgen." Fietsverbod in de Gierstraat NH Nieuws liep vandaag met Dick Hulsebosch door het centrum van Haarlem. Onder andere de plantenbakken in de Grote Houtstraat zijn het resultaat van afspraken van voorgaande jaren. Benieuwd naar zijn ideeën voor komende jaren? Bekijk dan de video.