Singer Laren langer open vanwege succesvolle expositie, maar 'feest nog niet compleet'

De tentoonstelling over de schilder Kees van Dongen in Singer Laren is zo populair dat het museum de openingstijden heeft aangepast. Om alle belangstellenden de kans te geven de werken van de wereldberoemde kunstschilder te bewonderen is het museum momenteel zeven dagen per week open, en staan zelfs 's avonds de deuren open.

De namen Van Gogh en Mondriaan zijn ongetwijfeld bekender, maar de geboren Rotterdammer Van Dongen (1877-1968) hoort zeker in dat rijtje thuis. Van Dongen zette de kunstwereld op z'n kop met zijn felgekleurde schilderijen van het moderne leven. Met de tentoonstelling 'Durf en Verleiding' zoomt Singer Laren in op de periode waarin de schilder wereldberoemd werd.

Jan Rudolph de Lorm, directeur van Singer Laren, is trots op de tentoonstelling, vertelt hij in het NH Radio Programma Lunchroom. "Het is fantastisch. Ik ben al heel erg blij dat we al die kunstschatten van overal in de wereld bij elkaar hebben weten te schrapen."

Feest bijna compleet

Dat de tentoonstelling veel bezoekers naar het museum zou trekken, had De Lorm wel verwacht. "Als je dan de moeite neemt en de investering aandurft om de werken hiernaartoe te halen, dan moeten er natuurlijk ook mensen komen. Dat hadden wij dus wel verwacht."

Toch is de tentoonstelling nog niet compleet. Dat is pas het geval als ook het portret van Fernande Olivier uit 1907 in Singer Laren hangt. Olivier was Picasso's geliefde, maar nadat hij haar uit zijn atelier had geknikkerd, nam Van Dongen het model over. Dat leverde een bijzondere serie portretten op, waaronder het schilderij dat naar Laren komt. "Mijn favoriet. Deze komt er nog aan en dan is het feest compleet", zegt De Lorm.