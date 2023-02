OM: "Levito D. plaatste levensgevaarlijk explosief aan portiekdeur"

Het is volgens justitie een wonder dat bij de explosie in de Comeniusstraat in Amsterdam-Slotervaart vorig jaar geen gewonden zijn gevallen. De ontploffing van een explosief zorgde destijds voor een ravage in de straat: bijna alle ramen van omliggende woningen sneuvelden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) plaatste de 33-jarige Levito D. de bom die ochtend aan een portiekdeur, en eiste daarom een jarenlange celstraf.

"Gezien het tijdstip sliepen veel mensen nog of zij waren in ieder geval thuis. Er had brand kunnen ontstaan of een deel van het pand had kunnen instorten", waarschuwt de Officier van Justitie (OvJ) vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De bewoners van de appartementen lijken door het oog van de naald te zijn gekropen. De ruiten van minstens 23 woningen sneuvelden door de enorme druk, veroorzaakt door de bom: "Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt en ik woon hier al vijftig jaar. Het is verschrikkelijk", vertelde een van de bewoners destijds aan AT5.

'Rijden bro! Snel!'

Vlak na de explosie wordt Levito D. aangehouden in zijn woning in Noord. Hij zou, volgens het OM, de bom hebben geplaatst en tot ontploffing hebben gebracht. In de rechtbank bevestigt D. dat hij op het moment van de explosie in de Comeniusstraat was, maar heeft naar eigen zeggen niets met de bom te maken: "Ik had die nacht meerdere 'snorder'-ritjes, één van hen moest naar Nieuw-West en daar heb ik hem heen gebracht. Het was mijn laatste rit en toen we er waren, stapte hij uit met een plastic tas. Hij zei: 'Wacht hier, ik moet even iets halen'. Even later hoorde ik een hele harde knal en kwam die man weer terug naar de auto. 'Rijden bro! Snel!', riep hij."

Ontstekingslont

Getuigen weten de auto direct na de ontploffing te filmen. Op de beelden - vanmiddag getoond in de rechtbank - is te zien hoe de auto hard wegrijdt met in ieder geval twee inzittenden. In het dossier staat geschreven dat de inzittenden kleurrijke (huishoud)handschoenen dragen. Ook hangt volgens het OM een ontstekingslont uit de auto die de mannen naar binnen proberen te trekken.

Na de aanhouding wordt in de woning van D. in ieder geval één paar handschoenen met dna aangetroffen, de verpakking daarvan vindt de politie in de auto gebruikt bij de 'snorder'-ritjes die ochtend.

Handschoenen en vuurwapens

Het OM verdenkt de verdachte ervan de bom geplaatst te hebben, maar omdat meerdere personen in de auto zaten, wijst zij op de inwisselbaarheid van de personen in de auto. "Er is in ieder geval sprake van medeplichtigheid."

Naast de handschoenen worden in de woning ook een vuurwapen met demper, een revolver en een alarmpistool gevonden. "Onbruikbaar", volgens D., maar justitie wijst er op dat een van die wapens die dag is gebruikt bij de beschieting van een koffiehuis. Ook worden buisjes MDMA en vier valse identiteitskaarten gevonden.

Omdat D. zijn betrokkenheid bij de ontploffing ontkent, blijft het motief onbesproken tijdens de zitting. Wel waren een maand voor de explosie twee mannen in het gebouw die op deuren bonsden en om geld vroegen.

Voor de explosie en andere overtredingen wordt ruim vijf jaar cel geëist. De rechtbank doet op 15 februari uitspraak.