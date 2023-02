Dijklander Ziekenhuis organiseert workshop uiterlijke verzorging voor kankerpatiënten

Veel mensen die een behandeling tegen kanker ondergaan krijgen te maken met huid- en nagelproblemen. Hoewel dit vaak tijdelijke verschijnselen zijn, is extra aandacht en zorg voor deze veranderingen belangrijk voor het welzijn van de patiënt. De workshops helpen hen bij de gevolgen van de veranderingen die chemotherapie en bestralingen met zich meebrengen.

Het is niet de eerste keer dat het Dijklander Ziekenhuis een dergelijke workshop organiseert. Judith Hubers uit Hoorn nam vorig jaar deel aan deze workshop voor uiterlijke verzorging. "Ik vond het geweldig om te doen", vertelde ze toen na afloop. "Je leert stap voor stap hoe je je gezicht moet reinigen, je make-up moet doen en met welke producten. Ook wat wél en niet kan wanneer je een chemo hebt gehad."

Woordvoerder Ellen van Ruiten vertelt aan WEEFF/NH Nieuws dat ze meer positieve reacties hebben ontvangen na de eerdere workshops. "Mensen zijn dankbaar, en vinden het fijn om tips te krijgen", licht ze toe. "Daarbij krijgen mensen ook een positiever zelfbeeld. Als je ziek bent, dan werkt dat ook door in je uiterlijk. Door jezelf beter te verzorgen en er beter uit te zien, kun je je ook beter voelen."

Kosteloos meedoen

De workshop van maandag 13 februari wordt tussen 10.00 en 13.00 uur gehouden in Hoorn. Niet alleen wordt de workshop samen gegeven met de stichting Look Good Feel Better, ook Judith Doodeman zal aanwezig zijn om tips en adviezen te geven. Als huidtherapeut komt zij eens per twee weken in het ziekenhuis, waar zij spreekuur houdt.

Daarnaast zullen de Vrienden van het Dijklander helpen bij het organiseren van de workshop uiterlijke verzorging. "Zij sponsoren de materialen die we gebruiken. Hierdoor kunnen we alles kosteloos aanbieden aan de patiënten in het ziekenhuis en mensen die geïnteresseerd zijn", licht Van Ruiten toe. Ook is er een lunch bij de workshop inbegrepen.

Wereldkankerdag

Aankomende vrijdag besteedt het Dijklander Ziekenhuis aandacht aan Wereldkankerdag. In het centrum voor oncologie wordt stil gestaan bij de impact van de ziekte. Ook hier zal Judith Doodeman bij betrokken zijn, om advies te geven aan patiënten.

Tijdens deze dag worden er handmassages gegeven, is er een kleine bingo, en legt kok Cees Neefjes hoe patiënten die de diagnose kanker hebben gekregen hun smaakpapillen kunnen stimuleren, zodat ze weer zin krijgen in eten.