"Kers op taart voor Oostwijk": woningen Koedijk voorgedragen als beschermd dorpsgezicht

"Als het écht gaat gebeuren, dan zou dat super zijn." De Koedijkse Nel Ruig is heel blij met het voornemen om Oostwijk de status 'beschermd dorpsgezicht' toe te kennen. Na jaren van strijd tegen de sloop van de vooroorlogse sociale huurwoningen is dit 'de kers op de taart voor Oostwijk'.

"We hebben hier hard gestreden voor behoud van de wijk ", vertelt Nel Ruig van de bewonerscommissie Oostwijk. " Dat dat vorig jaar lukte , is ons gezamenlijke succes. Van ons zessen in de commissie, met steun van alle bewoners en betrokken verenigingen. En we hopen nu echt dat we die beschermde status ook gaan krijgen."

"Het buurtje als geheel zal hopelijk als beschermd dorpsgezicht worden aangemerkt", legt Kees Kwadijk uit. "Dit betekent dat, ook wanneer de woningen verkocht worden, ze beschermd zijn. Het gevaar dat er iets aan het uiterlijk gaat veranderen is dan verdwenen."

Eigenaar Woonwaard wil volgens Kwadijk van de dertig woningen af. "Ze kunnen individueel verkocht worden, maar volgens de laatste berichten zijn er onderhandelingen gaande om ze collectief te verkopen een Professionele Organisatie Monumentenbehoud, zoals Stadsherstel of BOEi. Dat zou helemaal geweldig zijn. Die zullen de wijk in ere herstellen."

Snel weer in oude staat

Dat er hoognodig iets aan de dertig woningen moet gebeuren, onderstreept Nel Ruig van de bewonerscommissie. "De dakkapellen, het schilderwerk. Er is door de dreigende sloop al zolang geen onderhoud gepleegd. We houden hoop dat het hier snel weer in orde wordt gemaakt. Als alles gerenoveerd is en weer in de oude staat, dan is het hier prachtig", zegt ze trots.

In maart beslist de gemeenteraad over de beschermde status. Zodra dat geregeld is, hoopt Kees Kwadijk van de Erfgoedvereniging dat er ook een beeldkwaliteitsplan aan verbonden wordt. "Daarin wordt vastgelegd wat er wel en niet met die woningen mag gebeuren."