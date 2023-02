Spelende kinderen en een verlegen vrouw tussen de bedrijfsunits in Schellinkhout

Spelende kinderen tussen bedrijfsunits, huurders die gemoedelijk met elkaar omgaan en een eigenaar die dagelijks komt kijken. Het is de sfeer die heerste op het bedrijventerrein in Schellinkhout, waar in de nacht van zaterdag op zondag iemand overleed bij een grote brand . En dat er enkele units bewoond werden, was geen groot geheim.

"Ik ken de geruchten." En even later: "Eigenlijk weet je het ook wel." Er volgt een voorbeeld van een vrouw die veelvuldig op het bedrijventerrein werd gezien, die gebrekkig Nederlands sprak en verlegen groette. "Maar ja, waar moeten deze mensen anders heen? Er is geen woning te krijgen. Verschrikkelijk dat het zo fout is gegaan."

De huurders kennen elkaar. De sfeer is gemoedelijk, zegt een huurder, die niet bij naam genoemd wil worden. "We kennen elkaar en houden elkaar wel een beetje in de gaten." Op de vraag of ze ook wisten dat er mensen woonden, volgt een aarzelend antwoord.

Een andere huurder vult aan. "Ik had wel het idee dat er mensen woonden. Je zag ze in de ochtend, in de avond. Dat was niet alleen voor werk. Ik denk dat het er zeker twee waren, maar misschien ook wel meer. Er speelden vaak ook kinderen tussen de units. Die verbleven dan bij hun vader slapen, die gescheiden was. Wat ik daar van vind? Een bedrijfsbox lijkt me geen ideale plaats voor kinderen."

Dat is het zeker niet. "Het probleem is niet alleen de afmeting van die units. Ze hebben maar één in- en uitgang. En het materiaal is kwalitatief niet heel sterk. Niet voor niets is het goedkoper om een loods neer te zetten dan een huis."

Geen slecht persoon

De eigenaar die even verderop woont, is vaak op het terrein te vinden. Dagelijks. Om een praatje te maken, of om wat onderhoud te doen. Geen slecht persoon, zegt de één. "Als hij al de andere kant op heeft gekeken, dan is dat omdat hij die mensen onderdak gunde. Want hij kan die units makkelijk aan iemand anders kunnen verhuren."

Een rare man, die intimiderend overkomt, zegt de ander. En iemand die je achtervolgt met pesterijtjes als er eens iets is voorgevallen. "Bijna iedereen heeft ruzie met hem." De eigenaar wil hier zelf niet op reageren.