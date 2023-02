Haarlem heeft vanaf vandaag nog maar één 'coronateststraatje' van de GGD

Zo staan er tientallen auto's in de file en werken er vele GGD-medewerkers hard door om iedereen zo snel mogelijk te kunnen testen op het coronavirus. En zo staat er nog maar één enkel testbusje waar dagelijks enkele Haarlemmers zich kunnen laten testen en zijn de GGD-medewerkers op één hand te tellen. Het is duidelijk, ook in Haarlem is de winterpiek van het coronavirus voorbij en wordt er qua testcapaciteit flink afgeschaald.

"Het is een mini-teststraatje", aldus Harm Groustra van GGD Kennemerland. Zo omschrijft hij de bus, een voormalige ambulance, die vanaf deze week iedere maandagochtend ongeveer een uur naast de Kennemer sporthal staat geparkeerd. Zorgmedewerkers, mensen die voor een reis naar het buitenland een herstelbewijs nodig hebben en mensen die niet in de gelegenheid zijn om thuis een zelftest te doen, zijn daar welkom om een coronatest af te laten nemen.

GGD Kennemerland heeft de bus sinds de beginfase van corona in bezit. "We waren toen de eerste regio in Nederland met zo'n mobiele testlocatie en gingen met de bus bij mensen langs die niet naar één van de testlocaties konden komen", vertelt Groustra.

Het testbeleid is inmiddels flink veranderd. Een thuistest is voortaan voldoende, een bevestigende test bij de GGD is niet meer verplicht. Daarom komen veel Haarlemmers ook niet meer naar de teststraat bij de Kennemer sporthal. "Afgelopen week kwamen er bijvoorbeeld niet meer dan 15 mensen per dag langs om zich te laten testen. Het was de laatste tijd allemaal heel beperkt", aldus Groustra.

Om niet onnodig personeel in te hoeven zetten, wordt er daarom vanaf nu kleinschaliger gewerkt. De bus staat de komende weken ook in Beverwijk, Hoofddorp en Nieuw-Vennep. In Haarlem staat hij officieel ruim een uur, maar dat kan worden opgerekt als er meer vraag is.

Teststraten dicht, maar 'slapend'

De eerder veel gebruikte teststraten bij de Kennemer sporthal zijn op dit moment buiten gebruik, maar zijn 'slapend'. Kortom; mocht het coronavirus toch snel gaan oplaaien, dan kunnen deze teststraten ook weer snel geopend worden. Het overtallige personeel wordt voorlopig bij andere GGD-projecten aan het werk gezet, zoals bij vaccinatielocaties en bij campagnes om jongeren op te roepen zich te laten vaccineren.