Co-assistentes strijden voor menselijke zorg in Nederland: 'Proberen ziektes voor te zijn'

Volgens drie jonge Amsterdamse dokters móet de zorg echt beter. Dus maakten ze samen 'Zorg van Morgen', een documentaire over de zoektocht naar een gezondheidsgericht zorgsysteem dat kijkt naar de mens en niet alleen naar het bestrijden van ziektes. Afgelopen woensdag was Amber Boot, één van de doktoren, te gast in de nieuwste aflevering van NH Strijders.

Het was voor Amber best spannend allemaal, want om daar opeens een presentatie te geven in de schijnwerpers en een paar grote camera's op je gericht, dat maak je natuurlijk niet dagelijks mee. "Amber deed het heel goed", vertelt trotse Romy Lebbink. "Presenteren moet ik vaker doen tijdens mijn opleiding, maar dit was wel echt even spannend ja", vertelt Amber.

Twee échte strijders

De twee voelen zich dan ook echte strijders op het moment, want alles waarvoor ze bezig zijn, is voor een goed doel: een betere en efficiënte zorg. Al moeten de strijders nu nog wel hard aan de slag om hun documentaire klaar te krijgen. "Het is een drukke periode. We zitten nu nog in het afrondingsproces van de documentaire, want 9 februari is de première. Ook komt er nog een evenement met na afloop een discussiepanel met verschillende experts. Als dat klaar is dan kunnen we echt voelen dat we iets goed doen en kijken of we veranderingen teweeg kunnen brengen", legt Amber uit.

"Het is inderdaad erg druk op het moment. Ik heb in het begin ook een beetje moeite gehad met timemanagement. Als coassistent maak je al gauw 40 á 50 werkuren in de week en daarnaast ben ik dan nog druk met de documentaire. Maar het is voor iets goeds!", vertelt Romy lachend.

Dokters in Nederland

Dokter worden in Nederland, is iets wat ze allebei heel graag willen. Voor Romy was het een kinderdroom, die langzaam begint uit te komen. Amber studeerde eerst psychologie en besloot uiteindelijk over te stappen naar geneeskunde. "Bij psychologie gaat het erover wat er in je hoofd allemaal gebeurd en ik merkte dat ik het ook leuk vond om te begrijpen hoe de rest van het lichaam werkt. Daarom mijn keuze naar de geneeskunde."

Hun studie geneeskunde bevalt ze op dit moment dan ook erg. Toch waren er bij Romy in het begin nog wel twijfels. "Tijdens mijn bachelor heb ik nog mijn twijfels gehad over mijn studie, want het ging voornamelijk over theorie. Nu tijdens mijn coschappen is dat helemaal veranderd. Je leert gesprekken voeren met mensen om iemand verder te kunnen helpen. Dit is waarom ik arts wil worden."

"Wat heel erg leuk is dat we tijdens onze studie op een bijzonder manier het vak leren. Tijdens het Mastergedeelte mag je meekijken bij verschillende specialismen in het ziekenhuis. Je staat als het ware aan de zijlijn en je leert zo goed hoe alles in elkaar steekt. Zo zag ik daardoor ook wat er allemaal beter kon in onze huidige zorg", vertelt Amber.

