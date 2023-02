Wethouder: deze week alternatieve woning voor bewoners Amsterdamse Conradstraat na wateroverlast

De bewoners van de Conradstraat in Amsterdam-Centrum die last hebben van ernstige wateroverlast, moeten deze week nog een alternatieve woning aangeboden krijgen van woningcorporatie Eigen Haard.

In het geval van de Conradstraat ontving de gemeente in januari de melding. "We zijn toen langs geweest en hebben met Eigen Haard gesproken." Volgens de wethouder zijn de woningcorporaties zich bewust van hun soms te trage reactiesnelheid, en dat ze die moeten verbeteren.

Pels zei dat de gemeente afhankelijk is van de meldingen die worden gemaakt. Volgens de wethouder ziet het college dat mensen niet weten dat zij dit soort meldingen ook bij de gemeente kunnen doen. "Het is belangrijk om dat te doen als je er niet uitkomt met je corporatie, wij kunnen dan een vinger aan de pols houden."

Dat liet Pels weten tijdens de commissievergadering na vragen van Remine Alberts (SP) over de wateroverlast aan de Conradstraat . De bewoners van de straat op de Oostelijke Eilanden hebben al weken last van water dat via de vloer omhoog komt. Volgens Alberts hebben de gemeente en de woningcorporatie te laat ingegrepen.

Woning in Amstelveen

Eigen Haard had de gedupeerden een tijdelijke woning aangeboden in Amstelveen, maar de bewoners hebben dit geweigerd. Alberts noemt het ook geen goede optie, en ook Pels begrijpt dat ze niet zo ver willen verhuizen. Zij krijgen daarom deze week nog een andere woning aangeboden.

Het SP-raadslid vindt 'deze week' nog steeds te lang en riep Pels op om de bewoners voor nu in hotel te stoppen. "We kunnen Eigen Haard niet dwingen", reageerde Pels, "maar we kunnen ze het wel verzoeken. Het is ook woensdag, dus dat betekent dat de woning morgen of overmorgen geregeld zijn. Ik houd het goed in de gaten of het deze week lukt."

Pels benadrukte meerdere keren dat de gemeente afhankelijk is van de meldingen van bewoners en andere Amsterdammers. Ze laat weten dat een melding kan worden gemaakt via de website van de gemeente, maar dat niet iedereen dit weet. "De communicatie daarover kan verbeterd worden."

Woningen regenwaterbestendig maken

Vanwege de klimaatverandering voorziet Pels dat meer Amsterdammers wateroverlast in hun woningen gaan ondervinden als er geen maatregelen worden genomen. "Komende jaren zullen we vanwege de waterstand en schimmelproblematiek meer overlast gaan zien. Het is belangrijk om goed te gaan samenwerken met verschillende programma's zoals de klimaatadaptatie en de woonkwaliteit."

De wegen in de stad moeten namelijk worden aangepast om grote regenval te verwerken, en ook drempels van woningen moeten bijvoorbeeld worden verhoogd. "Alles regenwaterbestendig maken is beter dan als we alles moeten herstellen, die kosten zijn namelijk veel hoger." De wethouder kan niet beloven dat Amsterdammers geen overlast gaan ondervinden. "Dan hadden we de afgelopen twintig jaar heel veel moeten doen. Het is belangrijk om nu inzicht te krijgen waar de overlast kan plaatsvinden."