De Peiling: internetbankieren is te ingewikkeld

Van de volwassen Nederlanders heeft 2,6 miljoen moeite met digitale bankzaken. De Nederlandsche Bank (DNB) schreef daar onlangs een alarmerend rapport over. Online bankieren met digi-passen, inlogcodes en wachtwoorden: het is voor veel mensen te ingewikkeld. Heb jij ook er ook moeite mee, of schiet jij juist iemand te hulp?

Onder deze 2,6 miljoen personen die problemen ervaart, geven 400.000 mensen de taak zelfs uit handen. Zij zijn helemaal afhankelijk van hun partner, buren, vrienden of familie. Dit heeft ook mentale problemen als gevolg. Schaamte, machteloosheid, woede, gevoelens van minderwaardigheid of verdriet kunnen volgens DNB voorkomen uit deze afhankelijkheid. Sommigen vinden het moeilijk dat ze op anderen moeten vertrouwen, zo blijkt volgens DNB uit de interviews.

Hulp

Banken erkennen de problemen van hun klanten. Om hen te helpen geven sommige banken groepslessen in internetbankieren, of zijn er financiële zorgcoaches die langskomen bij klanten en servicepunten. Volgens DNB verschilt het aanbod in ondersteuning per bank. Bovendien zijn de maatregelen vaak onvoldoende bekend bij klanten. Daarom wordt er opgeroepen deze informatie zo duidelijk mogelijk beschikbaar te maken.

Wat vind jij? Is internetbankieren te moeilijk of gaat het je makkelijk af?