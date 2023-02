Grote brand in woonhuis Middenbeemster, kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd

Woensdagochtend is er een grote brand ontstaan aan de Middenweg in Middenbeemster. Ongeveer tien kindjes uit het naastgelegen kinderdagverblijf zijn uit voorzorg ondergebracht bij de overburen. De brand is inmiddels onder controle, er vielen geen gewonden.

Rond 10.30 uur kreeg de brandweer de melding van een woningbrand aan de Middenweg. NH Nieuws verslaggever Tom van Midden is op dit moment aanwezig en vertelt: "Het huis waar de brand was, is op steenworp afstand van een kinderdagverblijf." Volgens hem is de situatie aan de Middenweg inmiddels redelijk rustig. "Verschillende omwonenden kwamen even kijken of de buren veilig waren. Dat was het geval, er vielen bij de brand geen gewonden."

Een woordvoerder van de brandweer laat weten: "Het kinderdagverblijf is niet bij de brand betrokken. Puur uit voorzorg zijn de ongeveer tien kindjes bij een woonhuis aan de overkant tijdelijk ondergebracht."

Afgesloten

De brand is inmiddels onder controle. Naar verwachting is de brandweer met een halfuur klaar met blussen. Doordat er veel hulpdiensten werden opgeroepen, is de Middenweg korte tijd afgesloten geweest. "De brand is op zolder ontstaan", aldus de woordvoerder. Wat de oorzaak van de brand is, is onduidelijk.