Teylers Museum eindelijk in bezit van werk van kunstenaar Marinus Fuit

De alcoholische en non-alcoholische bubbels stonden maandag klaar in het Teylers Museum. Het was zowel een feestelijke dag voor het museum als voor kunstenaar Marinus Fuit. De 88-jarige Haarlemmer ondertekende voor de overdracht van twee van zijn kunstwerken. Het museum bezit daarmee twee werken van de oudste nog actieve kunstenaar uit Haarlem.

Fuit in Teylers - NH Nieuws

Na het zetten van de handtekening reikte hoofdconservator kunstverzameling Terry van Druten de glazen uit. "Ik ben blij dat wij zijn benaderd door de Stichting Marinus Fuit en wij nu twee van zijn werken in bezit hebben." De geschonken werken komen voorlopig in het depot van het museum te liggen. "Daar blijven ze het langst goed, tekeningen zijn zeer kwetsbaar", aldus Van Druten. Ze legt uit dat het museum al tekeningen verzamelt van levende kunstenaars sinds de start van het Teylers in 1784. "Ze noemden het toen levende kunst." Doodnormale objecten "Nou aangezien ik nog leef, voel ik mij daar zeer op mijn plaats", lacht Fuit. In zijn atelier legt hij uit dat zijn kunstwerken geïnspireerd zijn op doodnormale objecten. "Soms heb ik ze al meerdere keren gezien, maar komt er opeens een realisatie. Dat overkomt je dan, het is bijna een fysieke ervaring", legt hij uit. Zijn doorbraak vond plaats in 1964. "Ik zat in de trein en reed langs Heemstede waar een paar mensen aan het basketballen waren. Het was een vreemd beeld: levendige sporters voor een statische reus van steen", herinnert Fuit zich nog. Het beeld van de flat met sporters ervoor werd uiteindelijk zijn eerste grote werk.

Heiliegers, Fuit en van Druten kijken naar de geschonken werken

Nu, 59 jaar later, is de kunstenaar nog steeds actief. "Al ben ik nu wel op een punt in mijn carrière dat ik een archief aan het verzamelen ben." Zijn atelier ligt daardoor vol met oude foto’s en krantenknipsels. "Deze moeten allemaal naar het Rijk, dat een archief heeft voor beeldende kunst." In dat archief is een sectie over Fuit die hij eens in de vijftien jaar aanvult. Het atelier van de kunstenaar in de Haarlemse wijk Rozenprieel staat vol met zijn kunstwerken. "Ik werk hier al sinds de jaren 70.: Naast het werkbureau liggen de schetsattributen netjes verzameld met daartussen een bakje vol oude, opgebruikte potloden. “Als kind heb ik de oorlog meegemaakt, ik gooi nooit wat weg”, vertelt Fuik daarover.

Het bureau met de potloden van Fuit - Maurice Blaauw/NH Nieuws