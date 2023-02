Zware windstoten deze ochtend in de provincie, code geel van kracht

Pas op! In heel de provincie gaat het vanochtend uur hard waaien. Windstoten kunnen plaatselijk aan zee oplopen tot wel 90 kilometer per uur. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven.

Ook in de rest van de provincie worden zware windstoten verwacht, die soms wel kunnen oplopen tot zo een 75 kilometer per uur. Het KNMI roept mensen op alert te zijn. Door de harde windstoten kunnen boomtakken afbreken, of weggebruikers verrast worden door 'rondvliegende voorwerpen' zoals dakpannen of tuinmeubels.