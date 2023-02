Grote uitslaande brand in schuur Barsingerhorn, rieten dak in lichterlaaie

In Barsingerhorn is vanmorgen een grote brand ontstaan in een schuur. De brandweer is druk bezig met blussen, vooral om te voorkomen dat de brand overslaat op de woning die naast de schuur ligt.

Inter Visual Studio

De brandweer is met veel wagens aanwezig, volgens de woordvoerder om te voorkomen dat het vuur overslaat naar de naastgelegen woning. Het is op dit moment onbekend wie of wat er zich in de schuur bevindt. Wel laat een woordvoerder weten dat de enige bewoner van de woning in veiligheid is en niet gewond is geraakt. De veiligheidsregio adviseert buurtbewoners om hun ramen en deuren dicht te houden als ze last hebben van de rook.

#inc Onze collega's van de brandweer zijn nog aanwezig bij de #brand aan de #Wadweg te #Barsingerhorn. Een deel van de schuur is opgegeven, er wordt ingezet op het behouden van het overige deel en het voorkomen van overslag naar de woning. Meer informatie volgt — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) February 1, 2023