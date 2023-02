Amsterdam nl Bewoners Conradstraat leven al weken in de nattigheid: "Niemand helpt ons"

Vijf woningen in de Conradstraat in het centrum van Amsterdam hebben al weken last van water dat via de vloer omhoog komt. In een van de woningen is dat zelfs al twee maanden zo. Het probleem staat inmiddels zelfs op de agenda in de Stopera. Woningcorporatie Eigen Haard zegt de bewoners zo snel mogelijk te helpen.

Een paddenstoel

Golfslagbad "We zijn nu twee weken verder en nog steeds heeft niemand ons geholpen", appt Sean naar AT5. Twee weken geleden laat hij zien dat er een laag water in zijn woning staat, of zoals hij het dan zelf zegt: "Het is hier veranderd in een golfslagbad, het is het Tikibad." Seans buurman Mamadou zit met hetzelfde probleem. "Hier, moet je kijken", zegt hij terwijl hij met zijn slipper op het natte laminaat stapt. "Ik word er echt moe van. Ik moet hier in leven, maar 's nachts kan je echt niet slapen in deze kou en nattigheid"

Mamadou zit al weken in de nattigheid

Paddenstoelen "Dit is natuurlijk ontzettend vervelend", zegt Wim de Waard van Eigen Haard. "Er zijn twee woningen waar een probleem is met de kelderbak. Bij de rest van de woningen heeft een overstroming plaatsgevonden na een enorme regenbui twee weken geleden", verklaart De Waard de problemen.

"We hadden dit eerder moeten en willen oplossen" Wim de Waard, Eigen Haard

Een buurvrouw en een andere buurman van Sean en Mamadou zitten al langer met diezelfde problemen. De buurman zelfs al twee maanden. De paddenstoelen groeien bij hem uit de muur, hij slaapt zelfs inmiddels in zijn tuinhuisje in Noord. "Je hebt er gelijk in dat dat niet kan", geeft De Waard toe. "Dus dat hadden we gewoon eerder moeten en willen oplossen." Eigen Haard heeft de man inmiddels een andere woning aangeboden, maar die heeft de man geweigerd omdat de woning in Amstelveen is.

De Conradstraat

Ook een bewoonster die een woning in Amstelveen aangeboden kreeg heeft dit geweigerd. "We hebben helaas niet heel veel woningen in de buurt", zegt De Waard. "En we hebben überhaupt gewoon heel weinig leegstaande woningen, dus het is passen en meten" Spoeddebat De bewoonster vertelt aan AT5 dat ze hoopt dat ze snel iets anders krijgt aangeboden. Haar zoon slaapt noodgedwongen in een kamer waar het schimmel op de muren staat. "Het heeft onze volledige aandacht", verzekert De Waard. "We gaan ermee aan de slag en we hopen dat we de bewoners zo snel mogelijk uit de problemen kunnen helpen." Daar komt bovenop dat de problemen inmiddels ook niet onopgemerkt is gebleven bij politiek Amsterdam. 'Wat een treurigheid! Waarom is dit niet onmiddellijk geregeld?', schreef SP-fractievoorzitter Remine Alberts op Twitter. De SP heeft inmiddels een spoeddebat aangevraagd en zal woensdag in de commissievergadering Woningbouw en Volkshuisvesting (WV) verantwoordelijk wethouder Pels vragen gaan stellen over de situatie in de Conradstraat.