Ommezwaai in Zwaagdijk-West: plannen huisvesting spoedzoekers en statushouders van tafel

De plannen om op de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West spoedzoekers en statushouders te huisvesten, zijn van tafel geveegd. Dat laten de woningcorporaties, die moesten onderzoeken of het financieel wel haalbaar was, in een brief weten aan de provincie.

Om te achterhalen of de aangewezen locatie - waar voorheen een groot kassencomplex stond - wel geschikt is om flexwoningen te bouwen, houdt de provincie een haalbaarheidsonderzoek. De provincie heeft dan ook aan de woningcorporaties gevraagd dit te onderzoeken. Die laten nu weten dat het financieel niet haalbaar is. 'De huidige berekeningen voor de investering in de flexwoningen en de investering voor de ontsluiting (inclusief de realisering van een geluidswal vanwege de ligging nabij de Westfrisiaweg) laten een zeer onrendabele businesscase zien met een fors negatief resultaat', geven ze in een brief aan, die in handen is van NH Nieuws. En daarmee lijken de huisvestingsplannen van de baan.

Veel onrust

Vorig jaar is er nog veel onrust rond de komst van spoedzoekers en statushouders in het kleine dorp, als plotseling de kassen op het terrein werden gesloopt. Omwonenden kregen het idee dat alles al rond was, zonder dat ze erover waren geïnformeerd. "We hebben niks tegen statushouders, verre van dat. Het gaat ons om de communicatie, die laat te wensen over. Er wordt niks overlegd, het wordt er voor ons gevoel gewoon doorheen geduwd. Wat gaat er gebeuren? We tasten nog in het duister", zei omwonende Ronald toen.

Eind januari komt de Dorpsraad zelfs nog in actie. 'Er is al genoeg verpest in Zwaagdijk-West', laten zij in een pamflet weten. Om die boodschap over te brengen, organiseert de Dorpsraad een bijeenkomst in het dorpshuis De Wildebras. Maar nu er toch een streep door het plan gezet wordt, gaat dat niet meer door.

