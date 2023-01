Onderwijzers gaan demonstreren tegen meer onbevoegden voor de klas: "De maat is vol"

Onderwijsbond AOb houdt vrijdag een manifestatie tegen de plannen om niet meer voor iedere basisschoolklas een vaste leraar te zetten. Het BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primaire onderwijs, wil vanwege het lerarentekort vaker onbevoegde professionals voor de klas zetten. De vakbond is daarover furieus.

De manifestatie wordt om 15.30 uur gehouden bij het standbeeld van Theo Thijssen aan de Brouwersgracht.

"Dit is vaak hoe mensen in bestuurdersfuncties denken over het onderwijs", aldus bestuurder Thijs Roovers van het AOb. "Onderwijs is niet het geven van losse vakken, maar onderwijs is een totaalpakket. Op de basisschool leer je met elkaar omgaan en dat doe je de hele dag. Dat moet je laten begeleiden door een professional, door een bevoegde."

Noodplan

Toch zien de schoolbesturen het toevoegen van vakspecialisten aan het onderwijs als een goede oplossing. "Er zijn te weinig handen voor het aantal leerlingen in Amsterdam", legt Marton de Pinth van het BBO uit. "Dan moet je denken aan muziekdocenten, bewegingsdocenten, creatieven die een opleiding hebben gevolgd in dat kader. En natuurlijk niet iemand die we zomaar even van de straat afplukken en voor de klas zetten."

Het lerarentekort is al jaren een groot probleem in de stad. Eerder werd met een tijdelijk noodplan geprobeerd om het tekort zo goed mogelijk op te vangen. Niet alleen werden onbevoegden voor de klas gezet en werd de lesweek met een dag ingekort, ook trok de gemeente 23 miljoen euro uit om te zorgen dat er dit jaar 500 leraren bij zouden komen. Toch is het lerarentekort in de stad nog altijd 17 procent en niet de 5 procent zoals de bedoeling was.

Structurele oplossing

Toch vindt De Pinth dat de maatregelen uit het noodplan een goed effect hebben gehad. "Want die hebben ervoor gezorgd dat de verdere toename van het lerarentekort zijn stopgezet. We zien in heel Nederland dat er een toename is van het lerarentekort. Nu ligt er die nieuwe uitdaging met deze nieuwe werkelijkheid. Natuurlijk blijven we investeren in zoveel mogelijk bevoegde leraren bij de Pabo, maar we zullen ook moeten anticiperen op de werkelijkheid die er ook is."

De onderwijsbond vindt dat ook de beroepsgroep bij de plannen van de schoolbesturen moet worden betrokken. "We moeten echt gaan kijken hoe we zoveel mogelijk collega's behouden. Gooi de rode loper uit voor nieuwe collega's, zorg voor een gratis opleiding, zorg voor kleinere klassen, voor genoeg woonruimte in Amsterdam. Daar moeten we met elkaar naar gaan kijken. Het is een totaalprobleem dat we met elkaar moeten oplossen."

Reactie Moorman

Onderwijswethouder Marjolein Moorman wilde vandaag niet voor onze camera reageren, maar kwam later op de dag wel met een schriftelijke reactie. "Aan de basis – een goede, gekwalificeerde leraar voor elk kind – mag je nooit tornen", begint Moorman. "De noodplannen zijn er tijdelijk, dat heb ik altijd gezegd. Het is begrijpelijk dat we zoeken naar creatieve tijdelijke oplossingen, maar het allerlaatste wat we moeten willen, is ons erbij neerleggen dat we dat tekort hebben en ons daarnaar schikken."