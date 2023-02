Volendammer vissers wilden helpen bij watersnoodramp, maar waren machteloos

Tijdens de watersnoodramp in Zeeland in 1953 kwam uit heel Nederland (en daarbuiten) hulp. Wieringer vissers bijvoorbeeld voeren naar het rampgebied en redden daar 68 mensen . Ook uit Volendam schoten er vissers te hulp, maar eenmaal in Zeeland konden zij weinig doen. Toch heeft oud-visser Jan Bootsman (93) geen spijt van de onderneming, nu zeventig jaar terug.

De visser – toen nog 23 jaar oud – had er net een paar dagen vissen opzitten samen met broer Hendrik. "We haalden de netten in en we wilden naar Medemblik." Dat liep anders: er stak toen al zoveel wind op dat de mannen besloten terug te keren naar het kleine haventje in Breezanddijk halverwege de Afsluitdijk. Met de auto (niet vanzelfsprekend in die tijd) reden ze terug naar Volendam.

Storm

"We waren thuis en toen kwam de echte storm. We dachten: 'zijn we daar mooi even tussenuit gelopen'", verhaalt Bootsman. Weer veranderen de plannen, want er sijpelden onheilspellende berichten door uit Zeeland. "We kregen een bericht of we daar naartoe wilden om te helpen. Sommige mensen wilden niet. Die hebben echt getwijfeld om dat te doen. Ikzelf absoluut niet."

