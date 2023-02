Harmen Krul ruilt Helderse politiek in voor Haagse: "Die Helderse nuchterheid neem ik mee"

Twee jaar geleden voerde hij fanatiek campagne voor een zetel in de Tweede Kamer. Toen lukte het niet. Nu mag de 28-jarige Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder, toch aan de slag in Den Haag. "Het is een gigantische eer."

"Superspannend", vindt hij het, vooral omdat het nu zo onverwacht komt. Krul: "Bij de campagne leefde ik er naartoe, maar nu helemaal niet. Ik wist vrijdag nog niet dat ik maandag ontslag ging nemen bij de marine." Toch was de keus voor hem makkelijk gemaakt: "Geen twijfel."

Krul volgt CDA-lid Raymond Knops op, die na achttien jaar stopt. Dat is voor beiden bijzonder, omdat Knops ook bij Defensie heeft gewerkt én omdat hij degene is die Krul het zetje gaf om de politiek in te gaan. "In 2017 was ik als jonkie wel lid van de jongerenpartij. Op een avond van het CDA verzorgde ik als jongste aanwezige een inleiding. Daarna zei Knops: 'Je moet de politiek in'."

Puzzelen

De stap naar de Haagse politiek wordt wel een verandering voor Krul: "Best heftig. Op mijn achttiende ben ik in dienst gegaan, dat is op de kop af tien jaar geleden. Het voelt daarom dubbel: mijn hele volwassen leven ben ik militair, en nu doe ik het uniform uit. Maar het is een bewuste stap. Twee jaar geleden, bij de campagne, zette ik hier al op in."

Ook stopt hij met zijn werk als fractievoorzitter van CDA Den Helder. "Ook dubbel. Ik heb me altijd met veel plezier ingezet voor Den Helder. Ik blijf in Den Helder wonen en me inzetten voor de gemeente, maar dan op een ander toneel."

Naar verwachting begint hij volgende week al in Den Haag. Een hectische periode dus voor Krul en zijn partner, die in oktober ouders werden van hun eerste kindje. "Als het thuis niet goed zat, had ik het niet gedaan. Het werk van een Tweede Kamerlid staat bekend als zwaar, de werkdruk is hoog. Als ik niet die steun had vanuit huis om dit na te jagen, was het ondenkbaar geweest. Mijn partner is zelf ook militair, we zijn gewend om te puzzelen."