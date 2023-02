Commissie: Hoorn legde teveel beperkingen op bij demonstratie tegen standbeeld J.P. Coen

De gemeente Hoorn legde teveel beperkingen op aan de organisatie van een demonstratie tegen het standbeeld van J.P. Coen, september vorig jaar. Dat oordeelt de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente. Stichting We Promise vond de 23 opgelegde beperkingen voor een protest met drie personen buitenproportioneel en werd in het gelijk gesteld.

We Promise, een organisatie die zich inzet tegen discriminatie en racisme, kreeg na de aankondiging van de demonstratie een waslijst aan voorschriften. Volgens de demonstranten in strijd met de grondwet en mensenrechtenverdragen. En bovendien onvoldoende gemotiveerd.

Zo moesten de drie demonstranten een eigen ordedienst hebben, mocht er geen versterkt geluid worden gebruikt en waren 'uitjouwen, schelden en intimiderende of aanstootgevende geluiden en gedragingen' verboden.

Excuses voor ingrijpen Boa's

Uiteindelijk werd de demonstratie door twee Boa's van de gemeente voortijdig afgebroken. Daarvoor bood burgemeester Jan Nieuwenburg eerder al excuses aan, omdat dat ten onrechte was gebeurd. "Als burgemeester sta ik vierkant voor het recht op demonstratie. Het is een grondrecht en dat zal ik altijd verdedigen", zei hij daar toen over.

Met het bezwaar bij de Commissie Bezwaarschriften wilde Stichting We Promise alsnog een uitspraak hebben voor toekomstige demonstraties. In het verweer van de gemeente erkende de burgemeester dat sommige beperkingen niet opgelegd had moeten worden en sommige onvoldoende waren gemotiveerd.

'Aanmelden met DigiD schrikt mensen af'

Uiteindelijk oordeelde de commissie dat er inderdaad te veel beperkingen waren opgelegd. Ook heeft We Promise moeite met de aanmeldprocedure. Het is namelijk verplicht om in te loggen met je DigiD (Digitale Identiteit). Volgens de stichting wordt daarmee een enorme drempel opgeworpen voor mensen die willen demonstreren en zich hierdoor laten afschrikken.

Ook daarmee was de Commissie het eens, mede omdat lang niet iedereen digitaal zo handig is. De burgemeester gaf daarop aan de aanmeldingsprocedure nog eens goed te bekijken. En inmiddels is het ook aangepast en is het gebruik van DigiD niet meer verplicht. Alle andere adviezen zijn ook door de gemeente overgenomen.

Stichting We Promise is blij met de uitspraak van de Commissie Bezwaarschriften: “We hopen dat deze procedure er aan bijdraagt dat ons demonstratierecht bij volgende demonstraties beter gerespecteerd wordt. Het is absoluut weer een stap in de goede richting.”