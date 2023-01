Onterecht geen woning voor handvol leraren en zorgpersoneel door fout gemeente Amstelveen

Door een fout van de gemeente heeft een aantal zorgmedewerkers en leraren geen voorrang gekregen op een sociale huurwoning in Amstelveen, terwijl ze daar wel recht op hadden.

Hoewel er specifieke criteria zijn vastgesteld op basis waarvan wordt bepaald wie in aanmerking komen voor deze woningen, zijn die criteria vorig jaar ten onrechte niet gebruikt. Eigenlijk wilde het college voorrang geven aan onderwijs- en zorgpersoneel dat al lang in Amstelveen woont en/of op korte termijn dakloos dreigt te worden, maar daar is niets van terechtgekomen.

Reservelijst

In totaal hebben 84 woningzoekenden een aanvraag ingediend. Dertig van hen kregen van de gemeente te horen dat ze in aanmerking kwamen, maar omdat er per jaar maar 20 woningen beschikbaar zijn, werden 10 mensen op de reservelijst gezet.

In plaats van op de vastgestelde criteria is geselecteerd op basis van inschrijfduur bij Woningnet, waar iedere woningzoekende punten spaart. Daardoor zijn de kandidaten die in aanmerking komen voor zo'n sociale huurwoning niet op de juiste plek op de lijst gezet, en zijn sommigen zelfs op de reservelijst terechtgekomen.

Dakloos

Dat laatste geldt voor iemand die begin vorig jaar dakloos dreigde te worden. Die persoon had op basis van het aflopende huurcontract een woning toegewezen moeten krijgen, maar viel door het onterecht gehanteerde criterium buiten de boot.

Nadat de fout in november vorig jaar was ontdekt, zijn alle gedupeerden op de hoogte gebracht. Vijf van hen hebben bezwaar aangetekend, van wie er twee alsnog met voorrang een woning toegewezen hebben gekregen.