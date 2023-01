Derde schip aangemeerd om 'kapot' opvangschip Aurora te ondersteunen

Bij de twee riviercruiseschepen in het water bij de Spaarndamseweg waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, ligt tijdelijk een derde cruiseschip. Hier worden geen extra vluchtelingen opgevangen. Het ligt hier om opvangschip MS Aurora te ondersteunen waarvan de zuiveringsinstallatie kapot is.

Sinds afgelopen oktober liggen de riviercruiseschepen MS Aurora en Vivienne aangemeerd aan de steiger bij de Spaarndamseweg ter hoogte van de Floresstraat. Op beide schepen worden in totaal 270 vluchtelingen opgevangen.

Sinds kort heeft de Aurora te maken met een defect aan een zuiveringspomp. Wat de precieze gevolgen daarvan zijn, is niet bekend. De gemeente Haarlem laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat de pomp niet direct gemaakt kan worden. "Het is wachten op een onderdeel en het duurt nog even voordat dat geleverd kan worden", vertelt een woordvoerder.

Niet verhuizen

Om het probleem tussentijds toch op te lossen, is een derde schip aangemeerd. Door middel van een kabel tussen de twee schepen is het probleem met de zuiveringsinstallatie tijdelijk opgelost. De bewoners van de MS Aurora kunnen blijven wonen op het schip en hoeven niet te verhuizen. Ook kunnen ze gewoon gebruik maken van alle faciliteiten aan boord.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het precies gaat duren, maar zodra de zuiveringsinstallatie is gemaakt, wordt het derde schip weer weggehaald.