Afgelopen vijf jaar steeg aantal lifestylecoaches in de stad met 208 procent

Amsterdam kent in vele sectoren een groot tekort aan werknemers, maar in één branche lijken die tekorten niet te gelden: de lifestylecoaches. In de afgelopen vijf jaar steeg het aantal coaches met 208 procent. Het aantal komt nu neer op 366 Amsterdammers die zich coach noemen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het spaarplatform Raisin.nl. Het platform heeft bij de Kamer van Koophandel (KvK) de gegevens opgevraagd van de zelfstandige leefstijlcoaches van de afgelopen jaren. Lifestylecoaches zijn bedoeld om je te helpen om je doelen te bereiken, daaronder vallen bijvoorbeeld opruimcoaches of spirituele coaches.

In 2017 kon er per 100.000 Amsterdammers 'nog maar' beschikt worden over dertien coaches. Aan het einde van vorig jaar hadden dezelfde 100.000 Amsterdammers de keuze tussen 48 lifestylecoaches. Die groei lijkt ook nog niet te stoppen, afgelopen jaar steeg het aantal coaches nog met 26 procent. Toch kent Amsterdam niet de meeste coaches. Die trofee gaat naar Amersfoort, daar zijn er 50 coaches per 100.000 inwoners.

Volgens Raisin is de groei van het aantal lifestylecoaches sinds de pandemie enorm. In het hele land kozen 952 mensen ervoor om in het eerste coronajaar coach te worden. Volgens het onderzoek zou dat komen omdat veel mensen hun baan verloren. Lifestylecoach is een vrij beroep, wat betekent dat je geen opleiding hoeft te volgen om jezelf coach te noemen.