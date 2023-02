Hester van de Belt fotografeert pubers zoals zij zichzelf het liefste zien

In haar studio in de Amsterdamse Hallen bereidt fotograaf Hester van de Belt zich voor op haar expositie. 'Mezelf en ik' toont portretten van tieners. Van ieder model hangen er twee foto's.

"Dit is Rodey", wijst Van de Belt, "Op de eerste foto is hij een braaf jongetje, een kind nog, maar op de tweede is hij stoer, echt een gastje." De foto's zijn tien minuten na elkaar gemaakt. Zoals alle portretten die in Studio Hester hangen. Per puber zijn er twee portretten; de eerste is een zwart-wit foto, het model is ontdaan van alle opsmuk, zonder make-up, met het haar naar achter. De tweede foto is een ander verhaal; hier mocht de geportretteerde zelf kiezen hoe en waar hij of zij gefotografeerd werd. Het levert totaal verschillende plaatjes op. Hester: "Soms denk je dat je naar twee verschillende kinderen zit te kijken, maar dan is het toch echt dezelfde."

Uitproberen op je eigen kinderen

Van de Belts eerste model in de serie was haar eigen zoon Max. "Als je fotograaf bent en je wilt iets uitproberen, zijn je kinderen de sjaak." Max wilde met zijn fiets in de Spuistraat in Amsterdam gefotografeerd worden. "Met een sigaretje, terwijl ik niet wist dat hij rookte."

Na Max volgden zijn vrienden en daarna nog tientallen andere pubers. Het resultaat is de reeks 'Mezelf en ik', die nog tot eind februari in de grote passage van de Hallen en in Hesters eigen studio te zien is.