Wel veroordeling, maar geen jeugddetentie voor Hilversummer die zijn moeder doodstak

De 18-jarige Hilversummer, die vorig jaar zijn moeder in huis doodstak, is vandaag veroordeeld door de rechtbank Midden-Nederland. Omdat de jongeman niet toerekeningsvatbaar was, gaat hij niet naar de jeugdgevangenis maar moet hij naar een inrichting voor jeugdigen.

Vorig jaar ging het op 15 mei helemaal mis. Moeder, zoon en zijn broer waren 's avonds thuis. Op een gegeven ogenblik pakte de jonge Hilversummer één of meerdere messen. Vervolgens liep hij op zijn moeder af en begon uit het niets op in haar in te steken.

Toen de vrouw begon te schreeuwen, kwam haar andere zoon meteen kijken wat er aan de hand was. Hij belde direct 112 maar dat mocht niet meer baten. Even later overleed de vrouw aan haar verwondingen.

Stoornis

Na zijn arrestatie is de Hilversummer uitvoerig onderzocht. Hieruit blijkt dat hij lijdt aan een stoornis. "Het is niet waarschijnlijk dat alleen de problematiek van de jongen een rol speelde, ook kunnen de medicijnen die hij al gebruikte hebben bijgedragen aan wat er is gebeurd", meldt de rechtbank Midden-Nederland.

Op basis van de onderzoeksrapporten komt de rechtbank tot het oordeel dat de jongen ten minste verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij zijn moeder doodde. Het is zelfs heel goed denkbaar dat de jongeman volledig ontoerekeningsvatbaar was. Dat sluit het onderzoek niet uit.

Geen concrete aanwijzingen

"Maar enkel die mogelijkheid is niet genoeg om te kunnen stellen dat het doden van zijn moeder hem niet kan worden toegerekend. Er zijn geen concrete aanwijzingen voor een psychose en zijn stoornis kan niet helemaal verklaren wat er is gebeurd", geeft de rechtbank vandaag aan.

Daar komt nog eens bij dat er geen duidelijk verband is tussen de medicatie en de vertoonde agressie. De jongen heeft zelf ook niet kunnen of willen verklaren waarom hij zijn moeder doodde. De precieze oorzaak van die fatale steekpartij in huis blijft daardoor onbekend.

Doordat duidelijk is geworden dat de Hilversummer in ieder geval verminderd toerekeningsvatbaar was en de wil van zijn familie is dat hij geholpen wordt, heeft de rechtbank besloten geen jeugddetentie op te leggen. Behandeling in een inrichting voor jeugdigen, een zogeheten onvoorwaardelijke PIJ-maatregel, wordt passender geacht. Deze behandeling zal waarschijnlijk vele jaren duren.