Protestactie bewoners Katwoude succesvol: maximumsnelheid nu 30 km per uur

De bewoners hebben de gemeente meerdere keren schriftelijk gewezen op de gevaren die zij zien en ook de gemeenteraad toegesproken. Over een paar jaar wordt de dijk waar de weg aan ligt, verstevigd en zal ook de weg op de schop gaan, maar dat duur bewoners te lang. "We willen dat er eerder een oplossing komt", zei Philine van der Vegte eerder.

"Dit is het begin", vertelt Philine van der Vegte. "Maar we zijn er nog niet." Eind vorig jaar plaatste Philine met haar buren zelf borden om het scheurende sluipverkeer tegen te gaan.

De acties van de bewoners lijken te werken, want ook is er de afgelopen week twee keer gecontroleerd op het inrijverbod in de ochtend. "We hebben heel veel last van sluipverkeer die de N247 proberen te omzeilen. Daar is de afgelopen tien jaar niet op gecontroleerd", vertelt Philine. "Ook daar hebben ze naar geluisterd. Er zijn zelfs mensen uit Katwoude op de bon geslingerd die hier pas wonen en niet weten van het inrijverbod."

Of de gekalkte 30 op de weg gaat helpen, weet Philine niet. "Het is een teken van goede wil van de gemeente Waterland." In de toekomst zien de bewoners graag dat de weg wordt aangepast met een gekleurd fietspad. "Zo lijkt de weg smaller." En bloembakken langs de weg.