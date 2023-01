Jongeren met fysieke beperking bang om te solliciteren: "Bang om afgewezen te worden"

Een baan vinden lijkt voor de meeste jongeren geen probleem. Werk genoeg zou je zeggen en aan vacatures geen gebrek. De werkloosheidcijfers zijn nog nooit zo laag geweest. Overal wordt aan werknemers getrokken. Alleen, mensen met een fysieke beperking worden niet zo snel uitgenodigd, of hebben moeite om te solliciteren. Stichting Emma at Work in Amsterdam helpt veel jongeren met een fysieke beperking wel aan een betaalde baan.

Lisa Schreijer (24 jaar) is zo'n iemand. Zij is sinds drie jaar fysiek beperkt. Lisa heeft pijn aan haar benen en is snel moe, waarschijnlijk wordt dat veroorzaakt door te weinig doorbloeding. Het weerhoudt haar om fulltime aan de slag te gaan, Emma at Work helpt en coacht haar met werkervaring. Zij doen dit door training, coaching en het aanbieden van vacatures.

Lisa studeerde in 2021 af aan de Media School in Hilversum. De laatste jaren ging het voor haar al wat fysiek moeilijker, want sinds drie jaar heeft zij flinke pijnen in haar benen. Zij loopt tegenwoordig met ondersteuning van elleboogkrukken. Zij was dolblij met haar MBO diploma, maar solliciteren op een baan was voor haar problematisch. "Dat durfde ik niet. Ik was gehandicapt geraakt, snel vermoeid en zou bij een sollicitatiegesprek niet kunnen uitleggen wat ik mankeerde. Ik voelde me onzeker. Mijn ziekte is niet direct zichtbaar. Ik beweeg me voort op krukken, mensen kunnen dat als iets tijdelijks zien. Om uit te leggen want ik mankeer, vond ik lastig."

Lisa: "Ik heb eerst intern enkele trainingen gevolgd, om mezelf beter te leren kennen, mentaal sterker te worden en te ontwikkelen met de beperking die ik heb. Ik durf nu te aanvaarden dat ik snel moe ben en daardoor maar een paar uur per dag kan werken. Nadat ik eerst een half jaar bij het AMC ziekenhuis heb gewerkt kwam er een vacature vrij voor backoffice medewerker bij Emma at Work zelf. Ik werk op het kantoor in het gebouw van de Hogeschool van Amsterdam voor vijftien uur in de week, verspreid over vier dagen. Ik heb wel eens een uur overgewerkt en daarna was ik uitgeput. Hier is dat bespreekbaar en duidelijk, maar bij andere bedrijven was dat op waarschijnlijk onbegrip uitgedraaid."

In september 2021 kwam de Hoofddorpse in contact met Ruben van den Boer. Hij is sinds twee jaar consultant bij het uitzendbureau Emma at Work aan de Tafelbergweg in Amsterdam. Na diverse gesprekken en medische onderzoeken werd duidelijk dat Lisa niet fulltime kan werken.

"Gelukkig is mijn ziekte nu redelijk stabiel", zegt Lisa. "Ik krijg binnenkort hopelijk een injectie waardoor ik langdurig pijnvrij ben. Het zou fijn zijn als die zou werken. Elke week ben ik in de sportschool te vinden om met name mijn bovenlijf te trainen en onderhouden. Met mijn benen kan ik wel wat kracht zetten, maar dat is toch vaak pijnlijk. Bovendien is het frustrerend, want vier jaar geleden kon ik fysiek veel meer aan. Ik heb nog nooit een uitkering aangevraagd, dat wil ik liever niet. Ik heb een motto: 'Je bent tot meer in staat, dan je vaak zelf denkt.'

Emma at Work

Emma at Work is een stichting die jongeren met een chronische ziekte of fysieke beperking begeleidt naar werk. Zo krijgen jongeren van 15-39 jaar begeleiding volgens een bepaalde methode, genaamd de GAP track. Jongeren met bijvoorbeeld een dwarslaesie, ziekte van Crohn, astma, jeugdreuma, chronisch moe na kanker, of een hartaandoening komen in aanmerking voor begeleiding. Door heel Nederland werkt Emma at Work inmiddels samen met 52 bedrijven, zoals Schiphol, de Nationale Postcode Loterij, Bol.Com, de Vrije Universiteit en de Port of Amsterdam. Sinds eind 2021 hebben 379 jongeren deelgenomen aan de GAP Track, waarvan zeker 150 personen een baan hebben gevonden.

Ruben van den Boer is een van de consultants die op het 13-koppige kantoor in Amsterdam werkt. "Wij adviseren jongeren en bedrijven om rustig aan te beginnen. Bijvoorbeeld twee dagen in de week, met de intentie op te bouwen naar drie of vier dagen per week. We merken vaak dat vooral in het begin veel dingen op een werknemer afkomen. We willen niet dan onze jonge werknemers snel opbranden, want dan richt je nog meer mentale en fysieke schade aan. Dat willen we voorkomen door bedrijven te vinden die duurzaam met onze mensen kunnen omgaan. Stel dat ze een paar dagen niet kunnen werken, dan mag er geen druk op hen gelegd worden. Dat werkt averechts. Banen als gastvrouw, telefonist, en back office medewerker komen passen vaak goed bij hen."