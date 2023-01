Purmerend: bekend om de luipaardprint, maar er is meer!

Dankzij presentator Lex Uiting is de luipaardprint onderdeel van de Purmerendse identiteit. Inwoners (én bezoekers) die ook maar een beetje een printje dragen dat afgeleid is van katachtigen zijn wandelende blikvangers. Maar waar kennen we Purmerend nog meer van? We zetten er een aantal dingen voor je op een rij.

De Koemarkt is het bekendste plein in het centrum van Purmerend. Om het plein heen staan vele horecazaken, waardoor dit hét uitgaansgebied is van Purmerend. Daarnaast zijn er ook het hele jaar door evenementen. Bierdrinkers kunnen op 18 en 19 maart hun favoriete drankje bestellen bij Bierfestival De Bonte Koe. Op Koningsnacht kunnen de voetjes van de vloer, dan is de Koemarkt een grote dansvloer. Verder is de Koemarkt van 12 t/m 21 mei het terrein van de jaarlijkse voorjaarskermis. De attracties zullen ook staan in de omliggende straten.

Leeghwaterpark voor de dosis natuur

Het Leeghwaterpark is een park waar mensen met een sportieve instelling al hun energie kwijt kunnen. Uiteraard is het voor hardlopers en fietsers een prima plek. Ouders kunnen hun kroost buiten laten spelen in de speeltuin of op de kinderboerderij. Verder leven in het park vele vogels. Natuurfanaten moeten daarom zeker hun verrekijker of camera meenemen. Daarnaast is ook dit park in de zomer regelmatig het toneel voor festivals en evenementen, zoals het Electronic Picnic Fesitval in juli en het Jordaan Festijn in september.

Uitzicht vanaf de Melkwegbrug

Als er een brug in het oog springt in Purmerend, dan is het wel de Melkwegbrug. Voetgangers die via de boog van de brug het Noordhollands Kanaal oversteken, hebben een mooi uitzicht over het water en het stadje. Ook fietsers kunnen het water over, maar dan via de draaibrug die in een zigzagvorm onder de boog van de voetgangersbrug doorsteekt. De Melkwegbrug werd in 2012 geopend.