Wildparkeerders roepen veel ergernis op bij buurtbewoners in Enkhuizen: "Geen gezicht"

Steeds vaker parkeren buurtbewoners van de Kweekwal in Enkhuizen, en andere omliggende straten, hun voertuigen op het gras langs de weg. Dit zorgt niet alleen voor gevaarlijke situaties, maar ook voor onvrede bij bewoners. Buurtbewoonster Hanife-Sila Altuntas is de situatie zat, en wil dat er actie ondernomen wordt. "Mijn hart breekt als je ziet hoe het er nu bij ligt", zegt Altuntas. "Het zou fijn zijn als de verpaupering van de buurt wordt opgelost."

Volgens de bewoonster van de Kweekwal is gemakzucht één van de redenen waarom er auto's in het gras worden geparkeerd. Maar ook aan handhaving ontbreekt het, laat ze weten. Zo zijn er naar haar weten geen boetes uitgedeeld voor het foutparkeren. Terwijl het voor gevaarlijke situaties op de weg zorgt.

Steeds meer bewoners in de buurt hebben tegenwoordig twee of zelfs drie voertuigen, die zij niet voor de deur kunnen parkeren. Daarom worden deze steeds vaker op alternatieve plekken gezet. "Het gebeurt ook vaak dat je na 17.30 uur geen plek meer heb in de straat. Wij zijn thuis met drie volwassenen, en hebben één auto. Maar deze moet 's avonds vaak een aantal minuten verderop geparkeerd worden", aldus Altuntas.

Altuntas woont al ruim twintig jaar aan de Kweekwal in Enkhuizen. De afgelopen jaren zag zij steeds vaker dat auto's van buren, en van anderen die in omliggende straten wonen, geparkeerd werden op het gras langs de weg. "Dit speelt al ongeveer drie jaar", zegt ze tegen WEEFF/NH Nieuws. "Maar sinds anderhalf jaar is het van kwaad tot erger geworden."

Een andere buurtbewoner heeft geprobeerd om het stuk te beschermen, door er bloembakken neer te zetten. Zodat er niet meer in het gras geparkeerd kan worden. "Maar deze zijn door de auto's stuk gereden. Laatst was er ook een auto weggezakt in de modder. We hebben ons bijna verbaasd dat deze er nog uit kon komen."

Niet aan te zien

Het breekt Hanife-Sila's hart als ze kijkt hoe het gras er nu bij ligt. "Ik kan het niet meer negeren. Hier moet iets aan gebeuren", zegt ze. "Misschien dat er wel plannen zijn, maar daar hebben wij in ieder geval nog niets over gehoord. Het zou fijn zijn als de verpaupering wordt opgelost. Het is een drukke straat, een doorgaande weg bovendien. Mensen rijden vanaf deze straat naar de binnenstad van Enkhuizen, of bijvoorbeeld naar Bovenkarspel."

Een stuk grond tussen het Enkhuizer sportcentrum en het laatste huis op de Kweekwal kan volgens de inwoonster oplossing bieden. Dit stuk land kan volgens haar bijvoorbeeld gebruikt worden om extra parkeerplaatsen te creëren.

Bovendien gaat gaat niet alleen om het aanzicht, maar ook om de veiligheid, gaat Altuntas verder. "Dat wij al tijden verderop moeten parkeren is niet het probleem. Dat hebben we geaccepteerd. Ik hoop dat er een oplossing komt."

Gemeente gaat in overleg

De gemeente Enkhuizen laat in een reactie weten bekend te zijn met de klachten van bewoners aan de Kweekwal. Het aantal plaatsen is volgens de toenmalige parkeernormen aangelegd, stelt woordvoerder Anouk Bosgoed.

"Naar aanleiding van eerdere klachten hebben wij al onderzocht of er een mogelijkheid was om dichtbij de Kweekwal extra parkeerplaatsen te realiseren", zegt de woordvoerder. "Dit bleek niet het geval. Daarbij is het ook niet noodzakelijk, omdat er op niet al te grote afstand, minder dan 300 meter, voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Denk aan sportpark Rietbos of De Gouw."

Bosgoed laat daarnaast weten dat de gemeente binnenkort in overleg gaat over maatregelen die genomen kunnen worden om ongeoorloofd parkeren in het gras tegen te gaan.