Amsterdam nl Fietsflat nu echt dicht: "Jammer dat de rafelranden verdwijnen"

Nu de nieuwe fietsenstalling bij het Centraal Station sinds een paar dagen open is, mogen er geen fietsen meer neergezet worden in de fietsflat. Daar staan sinds gisteren zogeheten fietscoaches van de gemeente. Zij sturen fietsers naar de nieuwe ondergrondse stalling.

Met name in de spits hebben ze het nog best druk. Sommige fietsers zijn niet op de hoogte van het bestaan van de nieuwe stalling, anderen weten de ingang (een steenworp verderop) niet te vinden en weer anderen vinden het te ver weg.

"Het past in een tendens om alles te perfectioneren" Fietser

Toch vinden veel fietsers het prima dat de fietsflat verdwijnt, omdat de nieuwe ondergrondse stalling veiliger en groter is. Een fietser had wel een kanttekening: "Het past in een tendens om alles te perfectioneren, en dat vind ik een beetje wel jammer, alles wat een rafelrand is gaat weg."

De fietsflat die straks leeg moet zijn

Hekken en borden bij de fietsflat

Matrixborden als waarschuwing

Parkeren op straat mag niet meer

Briefjes aan de fietsen

Waarschuwingsborden bij fietsenrekken

Bord met de nieuwe plannen

De ingang van de nieuwe stalling

Het is niet het enige dat voor fietsers verandert in het stationsgebied. Alle fietsenrekken op straat worden ook weggehaald. Met matrixborden en briefjes aan fietsen waarschuwt de gemeente er al voor. Als het daadwerkelijk bijna zover is, komt er nog een waarschuwingsbord bij het bewuste fietsenrek te staan. De fietsenrekken worden namelijk niet gelijktijdig weggehaald.

"Sowieso is dat hele fietsenwegknipgebeuren georganiseerde misdaad naar het volk toe" Fietser

Op borden bij de fietsflat staat dat de fietsen tot 24 februari, tussen 7.00 en 19.00 uur, wel nog opgehaald mogen worden door de eigenaren. Daarna brengt de gemeente ze naar het fietsdepot. "Dit is echt schandalig", vindt een fietser. "Sowieso is dat hele fietsenwegknipgebeuren georganiseerde misdaad naar het volk toe." Voor een deel van de fietsers zal de nieuwe situatie wennen zijn. "Normaal ging ik altijd hier even mijn fiets dumpen en ging ik snel weg, maar dat is nu anders. Maar ik heb wel gehoord dat je vanaf die ondergrondse stalling meteen naar het Centraal Station kunt gaan, dus dat is wel fijn."