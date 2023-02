Laatste wens wijkraad Rozenprieel afgewezen: geen 'Rolf Baronpad'

De Haarlemse wijkraad Rozenprieel heft zichzelf op, omdat ze niet wil wachten op de gemeente. Die wil later dit jaar stoppen met de wijkraden en overgaan op wijkplatforms. In een persoonlijk brief aan burgemeester Wientjes hadden de - inmiddels voormalig - wijkraadsleden nog een laatste verzoek: vernoem een steeg naar de geliefde 'buurtstrijder' Rolf Baron. Het antwoord was 'nee'.

Rolf Baron - Familiefoto

De gemeente Haarlem denkt burgers beter te kunnen betrekken bij het gemeentelijk beleid middels 'wijkplatforms' en stopt daarom met het systeem van wijkraden. Dit jaar beginnen de gesprekken daarover. Maar meerdere wijkraden wachten dat proces niet af en heffen zichzelf alvast op. Zo dus ook wijkraad Rozenprieel. In een brief aan de burgemeester nemen de wijkraadsleden afscheid en pleiten ze nogmaals voor het vernoemen van een nieuw steegje in de wijk naar het voormalige wijkraadslid en 'buurtstrijder' Rolf Baron. Hij kwam eind 2021 om het leven bij een brand op zijn woonboot.

Het gaat om de doorgang tussen de Koningsteinstraat en het Zuider Buiten Spaarne, die ontstaat bij het nieuwbouwproject Koningshof. Volgens oud-voorzitter van de wijkraad Maarten Pieter Schinkel is dit een uitgelezen plek om Baron te eren: "Die doorgang is bedoeld voor fietsers en voetgangers. Rolf was een echte wandelaar. Hij struinde daar altijd. Die plek zou zo bij hem passen". Straatnamencommissie Het antwoord van de gemeente liet niet lang op zich wachten. De commissie Naamgeving Haarlem en Zandvoort liet de wijkraad weten dat ze de nieuwe doorgang al een naam hadden gegeven, namelijk de Koningsteinstraat die wordt doorgetrokken. "Dat is echt jammer, want er komt natuurlijk nooit meer een nieuwe straat in onze volgebouwde wijk. Dat wij dit niet eens wisten, laat in het klein zien wat in het groot het probleem is van onze lokale democratie", zegt Schinkel. "Bovendien liet de commissie weten dat een straat pas naar iemand vernoemd kan worden als die persoon minstens vijf jaar dood is".

Gedenkteken Rolf Baron - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

De Tuin van Jonker Rolf Baron was een zeer bevlogen wijkbewoner. Een markante man, die 'De Roos' - zoals het Rozenprieel liefkozend wordt genoemd - mooier en beter wilde maken. Als lid van de wijkraad kon hij het de gemeente behoorlijk lastig maken. Zoon David Baron noemt het initiatief om een straat naar zijn vader te vernoemen sympathiek, maar snapt dat 'de regeltjes' dat onmogelijk maken. Hij vertelt dat er wel een gedenkteken voor zijn vader is in de Tuin van Jonker in het Rozenprieel. "Daar hebben we een wilde appelboom geplant. En er hangt ook een bronzen plaat met de tekst: 'Rolf Baron - onvermoeibaar strijden voor het Rozenprieel'. We hebben nog een biertje voor hem over de wortels van de boom uitgegoten".

De Tuin van Jonker Rozenprieel Haarlem - NH Nieuws / Rob Wtenweerde