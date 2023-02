Amstelveense steekt draak met wethouder Raat in spotprent: "Hij ging koffie halen"

Een groep Amstelveners is het zat dat ze niet mag meebeslissen over een weg die 'in hun achtertuin' moet komen. Daarom gooit één van hen het nu over een andere boeg: met een spotprent van wethouder van verkeer Herbert Raat trekt ze aan de bel.

Deze cartoon maakte Alexa van wethouder Verkeer Herbert Raat - Alexa Roest

De illustratie gaat over de avond dat de groep haar betoog tegen het verlengen van de Hammarskjöldsingel in Westwijk voor de gemeenteraad afstak. Als de raadsleden die 7 december vragen mogen stellen aan de aanwezige ambtenaren en wethouders, loopt Herbert Raat weg om een kop koffie te halen. "Het laat precies zien hoe wij ons voelen: niet gehoord", licht Alexa de spotprent toe aan NH Nieuws. Ze stoort zich aan zijn - in haar ogen - onverschillige houding.

Op terugkomen NH Nieuws sprak verschillende buurtbewoners die het daarmee eens zijn. De weg waar zij zich druk over maken, moet het bewoners van nieuwbouwwijk De Scheg straks mogelijk maken om met de auto hun wijk in en uit te komen. In het huidige plan wordt de bestaande Hammarskjöldsingel doorgetrokken naar Weldam, maar Westwijkers die in straten langs deze weg wonen, willen niet dat de verkeersdruk in hun wijk hoger wordt. Zij willen dat de nieuwe wijk ontsloten gaat worden op de provincialeweg Legmeerdijk (N231) en op de Bovenkerkerweg. Marjon, die aan de Anne de Vrieslaan (zie kaart hieronder) woont, hoorde in 2015 voor het eerst van de gemeente over de nieuwbouwwijk. "Wij zijn als bewoners nooit tegen nieuwbouw geweest. Die huizen moeten er komen", maakt ze duidelijk. Maar er zijn dan al zorgen. "Toen hebben we als buurtbewoners al contact met ze gehad over hoe de wijk ontsloten gaat worden. We kregen toen te horen dat ze daar nog op terug zouden komen."

De nieuwe weg die door de wijk De Scheg gaat lopen. De weg begint vanuit het verlengde deel van de Hammarsköldsingel rechtsboven. Aan de linkerkant loopt de Legmeerdijk en aan de rechterkant de Bovenkerkerweg - Presentatie gemeente over De Scheg Midden

Tijdens een online presentatie in mei 2021 worden bewoners totaal overrompeld als blijkt dat de hoofdontsluiting via de doorgetrokken Hammarskjöldsingel gaat lopen, waardoor het verkeer vanuit De Scheg door Marjons wijk moet. "Er wordt daar al heel hard gereden en we zijn bang dat het nu een afsnijweg wordt." De bewoners besluiten zich te verenigen, dienen zienswijzen in en spreken bij de gemeenteraad.

"De keuze leek al gemaakt" Westwijker Piet

"Maar de keuze leek al gemaakt", merkte Piet, die meestal het woord voert voor de groep. Hij vermoedt dat alternatieven niet goed zijn onderzocht en het valt hem op dat de gemeente vragen van bewoners slecht kan beantwoorden. Ook Marjon wil eerst de onderste steen boven. Heeft de gemeente goed onderzocht of ontsluiting via de Legmeerdijk en Bovenkerkerweg geen betere optie zou zijn? Ze betwijfelt het.

Verkeersonderzoek NH Nieuws heeft naar aanleiding van deze zorgen het verkeersonderzoek van adviesbureau mobiliteit Goudappel uit 2022 tegen het licht gehouden. Een woordvoerder van wethouder Raat laat weten dat daarin 'ook een aansluiting op de Legmeerdijk is onderzocht'. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat deze optie alleen is onderzocht in combinatie met de hoofdontsluiting via de verlengde Hammarskjöldsingel. Omwonenden vinden dat ook de mogelijkheid om alléén op de Legmeerdijk en de Bovenkerkerweg te ontsluiten moet worden onderzocht. "Je kan niet zeggen dat alternatieven niet wenselijk zijn als je ze niet hebt getoetst", vindt Marjon. De groep heeft nu aan de provincie gevraagd of de gemeente überhaupt ooit heeft aangeklopt met de vraag of ontsluiting op de Legmeerdijk en Bovenkerweg zou kunnen.

"Het beleid van de gemeente is om meer mensen te laten fietsen, dan is dit toch een mooie kans" Westwijker Marjon

De omwonenden zien nieuwe bewoners van De Scheg veel liever voorbij hun huizen fietsen en stellen dan ook een doorfietsroute voor. "Het beleid van de gemeente is om meer mensen te laten fietsen, dan is dit toch een mooie kans", vindt Marjon. De groep is nu bezig om raadsleden van verschillende politieke partijen te benaderen en hoopt hier steun te vinden. Als dat niks uithaalt, geven ze nog niet op. "Zodra het bestemmingsplan is goedgekeurd, stappen we naar de Raad van State", zegt Alexa strijdvaardig. Wethouder Raat wil niet reageren op Alexa's spotprent en haar verwijt aan zijn adres dat hij onverschillig zou zijn. Wel laat hij weten 'alle belangen zorgvuldig af te wegen voordat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad wordt gestuurd'.

Eerder maakte Alexa onderstaande cartoon over de zorgen rondom de verlengde Hammarskjöldsingel. Op de plek waar de verlenging moet komen, ligt een gasleiding onder de grond. Adviesbureau Prevent Adviesgroep beoordeelt deze situatie als onveilig en adviseert om hier 'indien mogelijk geen weg te realiseren'. De cartoon laat een opmerkelijke fout van een ambtenaar zien. Die vertelde de raad dat de gasleiding 18 meter onder de grond ligt, terwijl dit in werkelijkheid 1,8 meter is.