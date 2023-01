De Peiling: luipaardprint, bloedordinair of tijdloze topper?

Over de opmerking van Uiting in RTL Boulevard, liepen de reacties uiteen: "Hé Lex beetje domme opmerking vind jezelf ook niet?" tot aan "En dan nog, lekker boeiend. Neemt niet weg dat ik een tijgerpakje wel erg sexy vind." Sommigen vragen zich zelfs af: "Woont Patty Brard ook in Purmerend?"

Proud to be fout

Toch zijn er ook mensen die er de humor van inzien. Soraya van de Noppes Kringloopwinkel in Purmerend heeft bijvoorbeeld de hele etalage volgehangen met luipaardprint. Er hangt een affiche bij met de tekst: 'Purmerenders be like: proud to be fout'. Ze doet dit om de Purmerenders een 'panterhart' onder de riem te steken. Soraya is een echte liefhebber van de print, ze is dan ook van haar oorbellen tot haar schoenen volledig gekleed in luipaardprint. Vandaag zal ze dit keer niet de enige zijn, want er werd opgeroepen om massaal in luipaardprint naar de wekelijkse koemarkt te komen.

Van alle tijden

Volgens Soraya is de luipaardprint altijd al populair geweest. Ze vindt niet dat Uiting zijn excuses hoeft aan te bieden aan de Purmerenders. Ze kan zich namelijk niet voorstellen dat de Purmerenders echt beledigd zijn.

Wat vind jij? Is luipaardprint bloedordinair of juist een tijdloze topper?